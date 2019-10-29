'Не показуха?' Сеть отреагировала на проверку Зеленским дороги на Мариуполь

Президент Владимир Зеленский проверил отремонтированный участок трассы Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь.

Капитальный ремонт 130 километров пути в Донецкой и Запорожской областях сделали за последние два с половиной месяца, сообщает Офис президента в Facebook.

"Мы благодарны каждому – и нашему правительству, и всем рабочим, которые уложились в установленные сроки. Менее чем за 3 месяца построено около 130 километров. 70 километров этой дороги было построено за 3 года, а сейчас за 3 месяца построили 130 километров очень важной трассы" – подчеркнул Зеленский.

По его словам, национальная трасса Н-08 имеет для Донетчины стратегическое значение. Она соединяет портовый город Мариуполь с Запорожской областью, обеспечивает внутренние транспортные связи юго-восточных районов области, а также является одним из основных направлений движения в зону проведения операции Объединенных сил.

"Если все дороги так строить – мы успеем за четыре с половиной года сделать важнейшие трассы нашей страны. Объединим не только всех людей, но и инфраструктуру. Пожалуйста, сохраните дорогу. Это действительно дорога жизни", – резюмировал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский проверил отремонтированный участок трассы Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь Офис президента в Facebook

Президент Владимир Зеленский проверил отремонтированный участок трассы Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь Офис президента в Facebook

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что такие темпы строительства дорог в Украине должны стать нормой.

"Ремонтировать дорогу начали еще в 2016 году. За три года сделали 70 км. Остальные должны были сделать в течение следующих трех лет. В июле наша команда решила – ремонт завершим в этом году. Президент поручил правительству найти дополнительное финансирование. Кабмин выделил их из профицита Дорожного фонда. И вот результат – за 68 дней наша команда сделала 130 км дороги. за 3 месяца, а не 3 года", – заявил Гончарук.

Президент Владимир Зеленский проверил отремонтированный участок трассы Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook

Президент Владимир Зеленский проверил отремонтированный участок трассы Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook

Президент Владимир Зеленский проверил отремонтированный участок трассы Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook

Президент Владимир Зеленский проверил отремонтированный участок трассы Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook

При этом пользователи сети резко отреагировали на проверку состояния дорог президентом.

"Вы весной ее проверьте", – пишет Ігор Мицкіх.

"Точно не показуха?" – задался вопросом Sergii Ruzhytskyi.

"А почему не на велосипеде?" – заявил Skal Tmn.

"Менее затратных проверок мир не придумал до 2019?" – отметила Evgeniya Padalko.

Ранее президент президент Владимир Зеленский раскритиковал местную власть в Николаевской области из-за ненадлежащего состояния дорог в регионе.

"Проведите совещание по всем дорогам – в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", – сказал глава государства во время рабочей поездки на Николаевщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!