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11 октября • обновлено в 03:30
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Не платить до 27 лет: в Раде предложили новшество по налогам

2.3т Читать материал на украинском

Народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Алексей Кучер предложил освободить работодателей в Украине от уплаты единого социального взноса за сотрудников моложе 27 лет.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде. Его текст опубликовали на сайте парламента в среду, 9 октября.

Документ предусматривает, что ЕСВ за таких лиц уплачивается при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

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Также предлагается по аналогии с другими странами установить нулевую ставку налога на доходы физлиц для работников в возрасте до 27 лет.

По мнению автора законопроект, его принятие создаст благоприятные условия для работодателей в разрезе принятия на работу студентов и молодых специалистов, стимулирует украинцев оставаться работать в Украине и приведет к детенизации рынка занятости и доходов населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее монобольшинство в Верховной Раде поддержало введение в Украине с 1 января 2021 года единого счета для уплаты налогов и сборов.

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Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины налоги
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