"Не ограничивает права!" Милованов раскрыл детали нового Трудового кодекса

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что новый законопроект о труде не ограничивает права работников.

"Приведу один пример. Сегодня трудовой кодекс позволяет работнику расторгнуть трудовой договор через письменное предупреждение за 2 недели. Так же можно и с новым законом. Но теперь можно предупреждать не только письменно, но и электронными средствами связи", – сообщил Милованов на Facebook.

Он отметил, что по существующему законодательству в отдельных случаях можно уволиться раньше чем через две недели.

Закон предоставляет исчерпывающий перечень причин – переезд на новое место жительства, поступление в учебное заведение, выход на пенсию, или невозможность проживания в данной местности, подтвержденная медицинским заключением.

"Этот перечень является морально устаревшим. Что предлагается в новом законопроекте? Перечень причин по которым можно уволиться раньше чем через 2 недели определяется трудовым договором. То есть, на основе переговоров между работодателем и работником. Это более эффективно в современном мире, где у каждого могут быть свои важные причины", – добавил Милованов.

Он отметил, что сегодня работник может в любое время расторгнуть трудовой договор, если его условия не выполняются. Аналогичный пункт будет действовать и в новом законопроекте. Однако теперь работник должен письменно предоставить причины, а работодатель заплатить компенсацию в 50 дневных зарплат.

Также в новом законопроекте разрешается по соглашению сторон ограничить право двухнедельного увольнения для руководящего состава предприятия.

"По моему мнению, это очень рациональная норма. Внезапное увольнение руководства предприятия может уничтожить само предприятие. И стороны имеют право обсудить соответствующие детали и компенсацию при найме руководства на работу, и зафиксировать это в трудовом соглашении. Таким образом при детальном анализе мы видим, что права работников на самом деле усиливаются. Прежде всего, за счет большей гибкости и компенсации", – резюмировал Милованов.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что новый законопроект о труде не ограничивает права работников

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 27 декабря утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект об изменениях в Трудовой кодекс (КЗоТ). В нем сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников.

В президентской партии "Слуга народа", аргументируя необходимость принятия нового КЗоТ, заявили, что в Украине "права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники".

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