Не хватило миллиардов: Украина закончила 2018 год с дефицитом бюджета

В Украине в 2018-м году выполнили государственный бюджет Украины с дефицитом 59,2 млрд грн при утвержденном в законе уровне 94,1 млрд грн.

Согласно данным Государственной казначейской службы, общий фонд госбюджета в 2018 году был сведен с дефицитом 45,1 млрд грн при плане 58 млрд грн.

Отмечается, что приватизация принесла 268,7 млн грн за год при плане в 18,8 млрд грн, тогда как финансирование по долговым операциям составило 52 млрд грн, в том числе по общему фонду – 43 млрд грн.

В минувшем году заимствования составили 286,4 млрд грн при плане в 308,3 млрд грн, из которых внутренние – 174,2 млрд грн. Сводный бюджет Украины в 2018 году сведен с дефицитом 67,7 млрд грн, но профицит общего фонда составил 22,6 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, за весь 2018 год по решению суда у коррупционеров конфисковали в бюджет 140,6 тыс. гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляет $5 тыс.

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