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21 ноября • обновлено в 16:59
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Не доплачивает налогов? Мать черкасского депутата выиграла очередной миллионный тендер. Фото, документ

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Черкасская Служба автомобильных дорог заключила договор на ремонт 12 собственных автомобилей с ООО "Авто-мастерок". Общая стоимость работ – 1,2 миллиона гривен.

Владелица предприятия – Людмила Тренкина – мать депутата Черкасского городского совета, главы бюджетной комиссии мэрии Юрия Тренкина. Это уже не первая ее миллионная сделка с серьезными заказчиками. При этом фирма отчитывается о низкой рентабельности и платит минимальные налоги, пишет " 18000 ".

В среднем на ремонт одной машины САД будет потрачено 100 000 гривен. Перечень конкретных услуг, которые будут предоставляться, отсутствует.

Не доплачивает налогов? Мать черкасского депутата выиграла очередной миллионный тендер. Фото, документ

Фирма "Авто-мастерок" получит 1,2 миллиона гривен

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По данным Dozorro, это уже шестая сделка, которую дорожники заключили с ООО "Авто-мастерок". Начиная с 2017 года, их общая стоимость составила почти 3 миллиона гривен (в среднем – 250 тысяч на ремонт одного автомобиля).

18000

18000

По договору, фирма должна отремонтировать 12 автомобилей САД

К своему тендерному предложению компании "Авто-мастерок" добавила финансовую и бухгалтерскую отчетность за последний год. Согласно этим документам, в течение 2018 - начала 2019 годов на предприятии официально работали от 4 до 7 человек, включая директора. Все получали минимальную зарплату – 3800-4200 гривен в месяц.

18000

18000

Работники предприятия получают минимальную зарплату

За предыдущий год фирма получила 3,2 миллиона гривен дохода и лишь 25 тысяч прибыли. Таким образом, ее рентабельность составила менее 1%. Более половины официального дохода "Авто-мастерок" получил из бюджета.

С 2016-го предприятие ремонтирует машины и ГУНП в Черкасской области: 13 сделок на 4,4 миллиона гривен.

Facebook / Людмила Тренкина

Facebook / Людмила Тренкина

Владелица автосервиса Людмила Тренкина

Несмотря на низкую официальную рентабельность, в 2018 году предприятие Людмилы Тренкиной завершило строительство элитной СТО по улице Черновола в Черкассах.

Сын владелицы предприятия – черкасский депутат Юрий Тренкин, комментируя черкасским СМИ информацию о подозрительной низкой рентабельности предприятия его родственницы, назвал ее фейковой. Он заверил, что все уплачено и никаких претензий от налоговых органов нет. Но пообещал, что в дальнейшем его мать платить налоги побольше.

Не доплачивает налогов? Мать черкасского депутата выиграла очередной миллионный тендер. Фото, документ

Ранее OBOZREVATEL писал: Юрия Тренкина подозревают в отмывании бюджетных средств. В 2018 году правоохранители разоблачили схему завышения цен на питание детей в школах, через которую городской бюджет потерял около 12 миллионов гривен.

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Украина Черкассы
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