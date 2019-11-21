Не доплачивает налогов? Мать черкасского депутата выиграла очередной миллионный тендер. Фото, документ

Черкасская Служба автомобильных дорог заключила договор на ремонт 12 собственных автомобилей с ООО "Авто-мастерок". Общая стоимость работ – 1,2 миллиона гривен.

Владелица предприятия – Людмила Тренкина – мать депутата Черкасского городского совета, главы бюджетной комиссии мэрии Юрия Тренкина. Это уже не первая ее миллионная сделка с серьезными заказчиками. При этом фирма отчитывается о низкой рентабельности и платит минимальные налоги, пишет " 18000 ".

В среднем на ремонт одной машины САД будет потрачено 100 000 гривен. Перечень конкретных услуг, которые будут предоставляться, отсутствует.

Фирма "Авто-мастерок" получит 1,2 миллиона гривен

По данным Dozorro, это уже шестая сделка, которую дорожники заключили с ООО "Авто-мастерок". Начиная с 2017 года, их общая стоимость составила почти 3 миллиона гривен (в среднем – 250 тысяч на ремонт одного автомобиля).

18000 По договору, фирма должна отремонтировать 12 автомобилей САД

К своему тендерному предложению компании "Авто-мастерок" добавила финансовую и бухгалтерскую отчетность за последний год. Согласно этим документам, в течение 2018 - начала 2019 годов на предприятии официально работали от 4 до 7 человек, включая директора. Все получали минимальную зарплату – 3800-4200 гривен в месяц.

18000 Работники предприятия получают минимальную зарплату

За предыдущий год фирма получила 3,2 миллиона гривен дохода и лишь 25 тысяч прибыли. Таким образом, ее рентабельность составила менее 1%. Более половины официального дохода "Авто-мастерок" получил из бюджета.

С 2016-го предприятие ремонтирует машины и ГУНП в Черкасской области: 13 сделок на 4,4 миллиона гривен.

Facebook / Людмила Тренкина Владелица автосервиса Людмила Тренкина

Несмотря на низкую официальную рентабельность, в 2018 году предприятие Людмилы Тренкиной завершило строительство элитной СТО по улице Черновола в Черкассах.

Сын владелицы предприятия – черкасский депутат Юрий Тренкин, комментируя черкасским СМИ информацию о подозрительной низкой рентабельности предприятия его родственницы, назвал ее фейковой. Он заверил, что все уплачено и никаких претензий от налоговых органов нет. Но пообещал, что в дальнейшем его мать платить налоги побольше.

Ранее OBOZREVATEL писал: Юрия Тренкина подозревают в отмывании бюджетных средств. В 2018 году правоохранители разоблачили схему завышения цен на питание детей в школах, через которую городской бюджет потерял около 12 миллионов гривен.

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