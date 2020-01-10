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10 января • обновлено в 13:36
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НБУ объяснил, произойдет ли обвал гривни в 2020 году

1.5т
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Национальный банк Украины не ожидает, что в 2020 году курс гривни относительно иностранных валют существенно снизится.

"Говорить о том, что будет существенное ослабление гривни в будущие периоды, пожалуй, не нужно", – сообщил глава НБУ Яков Смолий в интервью проекту "KRYM" на YouTube.

По его словам, предложение валюты на рынке Украины в конце 2019 года было существенным, что повлияло на ее стоимость.

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Смолий отметил, что это связано с существенными инвестициями иностранцев в долговые ценные бумаги правительства, которые составили 4 миллиарда долларов в год.

В итоге Нацбанк выкупил с рынка почти 8 миллиардов долларов избыточной валюты.

Национальный банк Украины не ожидает, что в 2020 году курс гривни относительно иностранных валют существенно снизится

Национальный банк Украины не ожидает, что в 2020 году курс гривни относительно иностранных валют существенно снизится

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Персона
Яков Смолий
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины гривня доллар
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
"Девальвации хрювны не будет. Это твердо и четко"
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
послушал Смолия, видно, что чувак не хочет, чтобы его позже по лицу били... ногами...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Гривна могуча, как никогда!
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