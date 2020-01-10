НБУ объяснил, произойдет ли обвал гривни в 2020 году

Национальный банк Украины не ожидает, что в 2020 году курс гривни относительно иностранных валют существенно снизится.

"Говорить о том, что будет существенное ослабление гривни в будущие периоды, пожалуй, не нужно", – сообщил глава НБУ Яков Смолий в интервью проекту "KRYM" на YouTube.

По его словам, предложение валюты на рынке Украины в конце 2019 года было существенным, что повлияло на ее стоимость.

Смолий отметил, что это связано с существенными инвестициями иностранцев в долговые ценные бумаги правительства, которые составили 4 миллиарда долларов в год.

В итоге Нацбанк выкупил с рынка почти 8 миллиардов долларов избыточной валюты.

Национальный банк Украины не ожидает, что в 2020 году курс гривни относительно иностранных валют существенно снизится

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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