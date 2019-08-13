НБУ объяснил, почему ускорился рост цен в Украине

В Украине в июле 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,1%.

Фактический показатель инфляции был выше траекторию прогноза, сообщает Национальный банк со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Отклонение обусловлено выше, чем ожидалось, темпами роста цен на отдельные сырые продукты питания.

Высокий внешний спрос стимулировал повышение цен на мясные продукты, а сокращение объемов производства молока привело к ускорению роста цен на молочные изделия. Это компенсировалось более низкими темпами роста цен на хлеб, шоколад, соусы, рыбные консервы, маргарин и спреды.

Темпы роста цен на услуги несколько снизились (до 13,8% г/г), однако оставались одними из самых высоких в потребительской корзине.

Замедление подорожания услуг сдерживается устойчивым потребительским спросом и сравнительно высокими темпами повышения заработных плат.

В частности, ускорился рост цен на услуги ресторанов и кафе, мобильной связи, учреждений отдыха и культуры.

В то же время замедлился рост стоимости содержания домов и придомовых территорий, в значительной степени из-за влияния базы сравнения; услуг гостиниц, парикмахерских, такси, аренды жилья, стоматологии – в том числе из-за курсового фактора.

Рост цен на сырые продукты питания ускорился до 10,3% г/г. Из-за неблагоприятных погодных условий стремительнее дорожали огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны. Также и в дальнейшем снижались темпы падения цен на яблоки.

Высокий внешний спрос и сокращение поголовья скота обусловили ускорение роста цен на все виды сырого мяса и молоко. Замедлилось удешевления яиц. Кроме того, ожидания худшего урожая сахарной свеклы в Украине и повышение мировых цен обусловили подорожание сахара.

Зато благодаря поступлению нового урожая ожидаемо замедлился рост цен на овощи борщового набора. Так, снизились темпы роста цен на лук и свеклу, а цены на морковь оказались ниже, чем год назад.

В Украине в июле 2019 потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость овощей пойдет на спад из-за увеличения предложения отечественной продукции.

"Пока по некоторым позициям присутствует импорт, но почти весь импорт по ранней продукции вытеснит отечественное производство… К тому же в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы", – сообщила представительница оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

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