НБУ объяснил, когда замедлится рост цен в Украине

Национальный банк Украины планирует снизить инфляцию до однозначного уровня (менее 10%) уже в 2018 году.

"Мы идем к цели – снижение и стабилизация инфляции на уровне 5% в среднесрочной перспективе", – заявил председатель НБУ Яков Смолий, передает "РБК-Украина".

При этом глава регулятора отметил, что если 2015 год Украина завершила с инфляцией более 40%, то сейчас она находится на отметке в 13%.

"Уже в этом году она снизится до однозначного уровня. В середине следующего года уровень инфляции войдет в целевой диапазон, а в 2020 году – выйдет на уровень 5%, – резюмировал Смолий.

Как сообщал OBOZREVATEL, за четыре месяца 2018 года потребительская инфляция составила 4,4%. Больше всего в Украине подрожали одежда и обувь, табачные изделия и алкогольные напитки.