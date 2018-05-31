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НБУ объяснил, когда замедлится рост цен в Украине

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Национальный банк Украины планирует снизить инфляцию до однозначного уровня (менее 10%) уже в 2018 году.

"Мы идем к цели – снижение и стабилизация инфляции на уровне 5% в среднесрочной перспективе", – заявил председатель НБУ Яков Смолий, передает "РБК-Украина".

При этом глава регулятора отметил, что если 2015 год Украина завершила с инфляцией более 40%, то сейчас она находится на отметке в 13%.

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"Уже в этом году она снизится до однозначного уровня. В середине следующего года уровень инфляции войдет в целевой диапазон, а в 2020 году – выйдет на уровень 5%, – резюмировал Смолий.

Как сообщал OBOZREVATEL, за четыре месяца 2018 года потребительская инфляция составила 4,4%. Больше всего в Украине подрожали одежда и обувь, табачные изделия и алкогольные напитки.

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Тема
Рост цен в Украине
Персона
Яков Смолий
Место
Украина
Объект
Национальный банк Украины
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