НБУ объяснил, когда экономика Украины полностью оправится от коронакризиса

Национальный банк Украины прогнозирует, что экономика полностью восстановит потери от коронакризиса уже в 2021 году.

"После сокращения на 6% в текущем году украинская экономика вернется к росту на уровне около 4% в последующие годы", – говорится в ежеквартальном инфляционном отчете за октябрь 2020 года, опубликованном на сайте НБУ.

Инфляция составит 4,1% по итогам года и временно превысит целевой диапазон 5% +/-1 в.п. 2021 году. НБУ предполагает кратковременное и незначительное отклонение инфляции от цели для более быстрого восстановления экономики от последствий пандемии.

В то же время с помощью учетной ставки Национальный банк замедлит инфляцию до целевых значений в 2022 году.

"Экономика уже дает положительные сигналы. С мая по мере ослабления карантина продолжается оживление экономической активности. Благодаря стремительному восстановлению потребительского спроса оно происходит даже быстрее, чем ожидалось", – говорится в отчете.

Регулятор также отметил, что экономику поддерживает рост доходов граждан, улучшение внешней конъюнктуры, а также наращивание расходов бюджета на дорожную инфраструктуру.

Как писал OBOZREVATEL: