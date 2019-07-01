Нацбанк внезапно отменил ряд ограничений для бизнеса: что это значит

Национальный банк отменил ряд административных ограничений, которые создавали неудобства украинским компаниям, иностранным инвесторам и дипломатическим представительствам.

Как сообщила пресс-служба НБУ в понедельник, 1 июля, решение было принято в рамках валютной либерализации и для дальнейшего улучшения бизнес-климата.

Во-первых , отменен лимит на финансирование собственных зарубежных представительств и других обособленных подразделений. Ранее перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за рубеж в 2 млн евро в год.

Во-вторых, упрощается реинвестирование доходов иностранных инвесторов от операций с украинскими ценными бумагами. Нерезидентам разрешено переводить средства, полученные по ценным бумагам, которые учитываются в иностранном банке-депозитарии, с корсчета этого учреждения на собственный счет в Украине.

В-третьих , отменяется запрет расчетов в наличной иностранной валюте для оплаты физическими и юридическими лицами консульских сборов за легализацию товаросопроводительных документов в дипломатических представительствах или консульских учреждениях стран, которые не присоединились к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года. К таким странам относятся Алжир, Афганистан, Вьетнам, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Таиланд, Уругвай.

В-четвертых , перечень транзакций, которые разрешается проводить в иностранной валюте на территории Украины, дополнен операциями между финансовым учреждением и Кабинетом министров Украины в рамках международных договоров о кредитах, гранты, займы.

В-пятых, усовершенствован риск-ориентированный надзор банков в части проверок иностранных банков-контрагентов, перечисление которым осуществляют украинские компании. Отныне банки самостоятельно на основании информации из публичных источников будут определять степень риска иностранных банков-контрагентов по валютной операции. Раньше они использовали для этого перечень, предоставленный НБУ на основании информации Государственной службы финансового мониторинга.

НБУ obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский пообещал, что в течение трех лет Украина войдет в топ-10 Doing Business – международного рейтинга легкости ведения бизнеса.

Также глава государства отменил более 160 указов предыдущих президентов Украины, многие из которых касались экономической политики. О желании улучшить бизнес-климат Зеленский говорил также на встрече с бизнесменами в Киеве, рассказав в том числе и о договоренностях с украинскими олигархами.

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