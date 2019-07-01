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Нацбанк внезапно отменил ряд ограничений для бизнеса: что это значит

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Национальный банк отменил ряд административных ограничений, которые создавали неудобства украинским компаниям, иностранным инвесторам и дипломатическим представительствам.

Как сообщила пресс-служба НБУ в понедельник, 1 июля, решение было принято в рамках валютной либерализации и для дальнейшего улучшения бизнес-климата.

  • Во-первых, отменен лимит на финансирование собственных зарубежных представительств и других обособленных подразделений. Ранее перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за рубеж в 2 млн евро в год.

  • Во-вторых, упрощается реинвестирование доходов иностранных инвесторов от операций с украинскими ценными бумагами. Нерезидентам разрешено переводить средства, полученные по ценным бумагам, которые учитываются в иностранном банке-депозитарии, с корсчета этого учреждения на собственный счет в Украине.

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  • В-третьих, отменяется запрет расчетов в наличной иностранной валюте для оплаты физическими и юридическими лицами консульских сборов за легализацию товаросопроводительных документов в дипломатических представительствах или консульских учреждениях стран, которые не присоединились к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года. К таким странам относятся Алжир, Афганистан, Вьетнам, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Таиланд, Уругвай.

  • В-четвертых, перечень транзакций, которые разрешается проводить в иностранной валюте на территории Украины, дополнен операциями между финансовым учреждением и Кабинетом министров Украины в рамках международных договоров о кредитах, гранты, займы.

  • В-пятых, усовершенствован риск-ориентированный надзор банков в части проверок иностранных банков-контрагентов, перечисление которым осуществляют украинские компании. Отныне банки самостоятельно на основании информации из публичных источников будут определять степень риска иностранных банков-контрагентов по валютной операции. Раньше они использовали для этого перечень, предоставленный НБУ на основании информации Государственной службы финансового мониторинга.

НБУ

НБУ

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский пообещал, что в течение трех лет Украина войдет в топ-10 Doing Business – международного рейтинга легкости ведения бизнеса.

Также глава государства отменил более 160 указов предыдущих президентов Украины, многие из которых касались экономической политики. О желании улучшить бизнес-климат Зеленский говорил также на встрече с бизнесменами в Киеве, рассказав в том числе и о договоренностях с украинскими олигархами.

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Место
Украина
Тег
НБУ
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