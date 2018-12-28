Нарастили прибыль в 11 раз: Украина установила впечатляющий банковский рекорд

Банковский сектор за 11 месяцев получил 20 млрд грн прибыли, что в 11 раз больше этого показателя за аналогичный период 2017 года.

Как написала в Facebook первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, в правлении НБУ уже прогнозировали рекордную прибыль за более чем десятилетие.

Она отметила, что в 2019 году прибыльность сектора останется высокой, несмотря на тот факт, что высокие процентные ставки продолжат оказывать давление на доходы банков.

facebook.com/ekrozhkova

По ее словам, поскольку год еще не закончился, то возможны различные корректировки, в том числе расходы на формирование резервов. При этом она подчеркнула, что рост процентного дохода почти на 20%, и комиссионного на 25%, свидетельствуют о том, что банковский сектор хоть и постепенно, но уверенно восстанавливается.

"В конце года мы продолжаем работать над важными для сектора решениями. В частности, с нового года вводим новый инструмент в структуре капитала банков – "вечный" субординированный долг. Звучит, конечно, немного пугающе, но поверьте – это действенный и испытанный другими странами инструмент, который позволит увеличить капитализацию, а значит и стабильность банковского сектора", – подчеркнула Рожкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине самыми убыточными банками по итогам октября 2018 года стали финансовые учреждения с российским капиталом. В частности, Проминвестбанк потерял 613,5 млн гривен, а ВТБ Банк – 66,7 млн гривен.