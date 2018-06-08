НАПК взялось за декларации ряда чиновников: опубликован список

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит электронные декларации 12 чиновников, судей и народных депутатов.

Речь идет о документах за 2015-2017 годы, говорится на сайте ведомства.

В частности, проверке подлежат декларации, которые были поданы:

Олегом Билоусом, прокурором Киевской местной прокуратуры №7, за 2017 год.

Вячеславом Богуслаевым, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.

Савелием Вашурой, депутатом Мариупольского городского совета Донецкой области, за 2016 и 2017 годы.

Сергеем Земенком, старшим инспектором дежурного отдела оперативного реагирования управления "Корпуса оперативно-внезапного действия" ГУНП в Киевской области, за 2016 и 2017 годы (после увольнения).

Русланом Крахмильцем, начальником Прилуцкого отдела полиции ГУНП в Черниговской области, на основании информации, полученной от Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, за 2015, 2016, 2017 годы.

Евгением Мураевым, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 и 2016 годы.

Сергеем Нагорянским, судьей Окружного административного суда города Киева, за 2015 год (исправленная), а также за 2016 и 2017 годы.

Евгением Панайотовым, детективом Национального бюро второго отдела детективов первого подразделения детективов главного подразделения детективов НАБУ, за 2015, 2016, 2017 годы.

Дмитрием Суходубовым, начальником отдела надзора за соблюдением законов территориальными органами полиции при осуществлении оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Харьковской области, за 2015, 2016, 2017 годы.

Игорем Тереховым, первым заместителем городского головы Харьковского городского совета, за 2015 год (исправленная), а также за 2016 и 2017 годы.

Сергеем Фокиным, прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Харьковской области, за 2015 год.

Игорем Шкирей, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015, 2016 годы и за 2017 год (исправленная).

Также были приняты решения о результатах осуществления полной проверки деклараций, поданных 10 субъектами декларирования, среди которых два народных депутата. Кроме того, НАПК продлило срок полной проверки деклараций 33 субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в электронной декларации экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой за 2016 год.