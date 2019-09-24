Пострадают магазины и почта: как ударят по украинцам новые правила покупок в интернете

В Украине запретили покупать товары наложенным платежом. Новые изменения приняты в Верховной Раде и уже вызвали широкий резонанс в обществе. Многие называют идеи революционными, а некоторые говорят о тотальном контроле налоговой за украинцами.

В чем суть и как украинцы будут платить за товары и услуги — разбирался OBOZREVATEL.

Этот текст о:

новых законах от “Слуги народа”, которые изменят правила работы с чеками и товарами;

том, как налоговая будет контролировать процесс купли-продажи товаров и услуг;

угрозе исчезновения интернет-магазинов и такого понятия как наложенный платеж.

Что приняли нардепы

В пятницу, 20 сентября, монобольшинство приняло сразу два знаковых закона. Первый — №1053-1 о “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг”. Он направлен на детинизацию расчетов в сфере услуг.

Главные новшества:

Обязательность выдачи полного фискального чека при проведении операции;

В новых правилах каждый продавец обязан выдать покупателю фискальный чек. Кассовые аппараты обязательны для всего малого бизнеса с оборотом более 1 миллиона гривен ежегодно. Правда, для отдельных категорий нижнюю планку дохода вовсе убрали и установили “группу риска”. Это интернет-магазины, отели, турагентства, курьерские службы.

Проще говоря, при покупке товаров или услуг вам просто обязаны выдать чек. Для бизнесменов, правда, в этом контексте пошли на уступки — выдавать чек нужно не с помощью специального оборудования, а по сути с любым, где есть программное обеспечение (например, со смартфона).

Этот пункт вызвал особое негодование у многих экономистов. Ведь исходя из его логики, все покупки через наложенный платеж оказались вне закона. Детально об этой проблеме написано немного ниже.

Минфин берет под контроль все транзакции.

Порядок работы с РРО (кассовым аппаратом) теперь регулируется не Нацбанком, а министерством финансов. Все операции не защищены банковской тайной. Они станут открытыми для налоговой службы, которая в режиме реального времени проследит за любой их них. Это сделано для того, чтобы у продавцов не было возможности скрыть свои доходы или попросту торговать “в серую”.

Изменения штрафов.

К примеру, бизнес заставят вести учет всего, что у него есть — например, техники, которая есть на предприятии. За нарушение будут снимать до 200% от стоимости товара. Штрафовать будут и за не выданный продавцом чек — 10-50% от стоимости продукции, а со временем уже и 100-150%.

Закон вступит в силу не сразу, у него есть переходной период. Авторы ввели переходной период — для “группы риска” до 1 октября 2020 года, а для остальных до 1 января 2021 года.

Второй закон — №1073. Он по сути дополняет предыдущий. Но тем не менее содержит несколько важных изменений.

Проверка чеков.

Каждый покупатель сможет зайти в открытую базу данных и по номеру чека проверить его подлинность. Также украинцы получат реальную возможность пожаловаться на фальшивые чеки (или на невыдачу). За это им вернут деньги (на покупки от 850 гривен). Компенсирует все расходы именно продавец.

Какие угрозы и мнения экспертов

Отдельное нарекание со стороны многих украинцев вызвал нюанс с тотальной фискализацией. Из-за этого решения часть привычных для украинцев услуг окажется вне закона. К примеру, наложенный платеж.

Логика проста — когда покупатель получает через службу доставки товар, он забирает его, оплатив сумму курьерской службе. Та, в свою очередь, отправляет сумму непосредственно продавцу, но чек не выдает.

Как оказалось, во время заседания профильного комитета этот нюанс заметили, но его глава соответствующую правку отверг. Об этом сообщил журналист Евгений Плинский на своей странице в Facebook.

“В чем суть: когда я покупаю товар наложенным платежом через Новую Почту, то продавец не может выдать мне фискальный чек заранее. Он мне отправляет товар, а я ему наложенным платежом — деньги через ФК "Пост Финанс" Новой Почты. Получатель средств за товар, как правило не сам магазин или даже ФОП, а некое физлицо.

По-факту — это не продажа товара, которая попадает под налогообложение, а просто пересылка денег. И доказать факт покупки — нереально. Вы у магазина ничего не купили. Нет факта оплаты. Чтобы интернет-магазин не манипулировал этой схемой и не прятал продажи, на заседании с места предложили внести правку и обязать его в течении трех дней выбивать электронный чек.

Решение суперовое, а в контексте кэшбэка дает покупателю инструмент не "забить" на чек, а проверить его в базе. Эта правка позволит вывести из тени огромный пласт нелегального сбыта товара через интернет пересылкой "НП". Но почему-то глава комитета ее отверг”, — пояснил Плинский.

Финансист Василий Невмержицкий в комментарии OBOZREVATEL пояснил, что в нынешнем законе совсем непонятен механизм, каким образом украинцы будут получать чек за товар, оплаченный, к примеру, на "Новой Почте".

"Допустим, вы заказали обувь на "Розетке", вам доставили товар в отделение "Новой Почты". Приехал ваш размер, вы купили обувь. Но передаете же деньги не "Розетке" — продавцу, а по сути посреднику — "Новой Почте". А эта компания уже будет пересылать сумму конечному владельцу товара, при этом чек выдавать она не может.

Это запутанная цепочка, и механизм выдачи чека на этом этапе в законе не прописан. По логике вещей далее процесс должен регламентироваться, к примеру, тем же Кабинетом министров Украины", — подчеркнул финансист.

В целом принятые законы Невмержицкий охарактеризовал как слишком новые для Украины. Понять, в какую сторону они поведут — в хорошую или плохую — очень сложно.

"Мнения моих знакомых экспертов, банкиров, та и просто товарищей разнятся. Такие идеи в новинку для страны и точно спрогнозировать эффект мне сложно. Единственное, чтобы я посоветовал — провести масштабную информационную кампанию для населения. Как для покупателей, так и для бизнеса. Уверен, что многие представители малого бизнеса не знают, что им нужно декларировать и какие чеки выдавать", — подытожил Невмержицкий.

Раскритиковали в целом законы и в партии “Голос”. К примеру, народный депутат Галина Васильченко пояснила: идея хороша, но требует существенных доработок. В партии предлагали поднять обязательную фискализацию для малых бизнесменов с 1 до 1,5 миллиона гривен, а в целом новые правила ввести с 1 января 2022 года.

Не голосовали за идею и в “Европейской солидарности”. Экс-глава налогового комитета, народный депутат Нина Южанина предлагала ввести правила с 2024 года, показать реальную экономическую необходимость увеличивать тарифы, отменить нормы касательно кэшбэка (этот механизм могут использовать мошенники — просто подделывая чеки) и другие. Изменения не были поддержаны.

Стоит отметить, что если резонансное решение по наложенному платежу не будет детализировано, то после вступления в действие закона такие платежи станут незаконными. Это существенно ударит по работе интернет-магазинов и создаст трудности для миллионов украинцев.

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