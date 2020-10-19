Налоговая возьмется за схемы крупного бизнеса в Украине

Государственная налоговая служба создаст в центральном аппарате департамент налоговых расследований, главная задача которого будет заключаться в выявлении схем и уклонений от уплаты налогов крупным бизнесом.

"Создаем департамент налоговых расследований – по сути это управляющая компания за пятью региональными центрами обслуживания крупных плательщиков. Ее задача – выявлять схемы, находить уклонения", – сообщил глава ведомства Алексей Любченко в интервью "Интерфакс-Украина".

В составе департамента управление трансфертного образования, то есть вся международная деятельность, а также подразделение центра отраслевой компетенции (специалисты по углеводородам, ритейлу, строительству).

По словам Любченко, департамент будет сугубо подразделением, которое занимается международным налогообложением.

Новая структура будет иметь 31 территориальный орган. Из них пять региональных центров обслуживания крупных плательщиков: Киев, Харьков, Одесса, Львов, а также Запорожье или Днепр.

"Оставляем интригу по поводу Запорожья или Днепра, чтобы была конкуренция. Слишком большой клубок, мы знаем каких, интересов. Именно в этих городах будет самая большая кадровая ротация, а также во Львове и Одессе. По Киеву и Харькову меньше всего вопросов, глобальных кадровых ротаций пока что нет, по крайней мере, в рамках Офиса крупных плательщиков", – резюмировал глава Государственной налоговой службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по подсчетам Государственной счетной палаты, Украина в первом полугодии 2020 года не выполнила план доходов на 38 млрд грн, или 7,8%.