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Наличными на руки: депутаты Рады получили миллионы на шикарный отпуск

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Народные депутаты и работники аппарата украинского парламента в первой половине июля получили 16,3 млн гривен отпускных.

Соответствующие средства выплатило Управление делами Верховной Рады, сообщает "Радио Свобода".

"Из этой суммы 15 млн гривен выплатили народным избранникам наличными на руки", – говорится в сообщении.

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Таким образом, каждый депутат получил в среднем 36,2 тыс. гривен отпускных.

В июле нардепы провели лишь восемь пленарных заседаний. 13 июля состоялось последнее заседание, и Верховная Рада закрыла свою восьмую сессию. Новая, девятая, откроется 4 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время последней сессии депутатам удалось принять закон о Высшем антикоррупционном суде и законе о национальной безопасности.

Кроме того, парламент согласовал важные кадровые вопросы, в том числе по Счетной палате, Национальному банку и Уполномоченного по правам человека.

Место
Украина
Объект
Верховная Рада Украины
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