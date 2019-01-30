''Наказать плохого парня'': всплыли шокирующие факты о связи США с Дерипаской

Российский олигарх Олег Дерипаска воспользовался услугами лоббистов из американской Mercury Public Affairs ради снятия санкций США с трех связанных с ним компаний.

Такую информацию обнародовало издание The Bell со ссылкой на информированный источник. По данным издания, Минфин США убедили аргументы о том, что "план Баркера" позволит "наказать плохого парня", сохранив рабочие места, а еще — предотвратит переход алюминиевого гиганта UC Rusal под контроль Китая.

Председатель совета директоров En+ и автор плана спасения бизнеса Дерипаски от санкций, лорд Грегори Баркер нанял Mercury для коммуникаций с американскими чиновниками в мае 2018 года, через месяц после введения санкций.

Mercury продвигали "план Баркера", который предусматривал отмену санкций в отношении ключевых активов Дерипаски в обмен на его отказ от контролирующих долей. OFAC, подразделение минфина, отвечающее за санкции, предложил аналогичный план.

Три аргумента против санкций:

Рабочие места. Якобы снятие санкций с UC Rusal позволит сохранить рабочие места в восьми странах, где есть доли компании — Германии, Швеции, Австралии, Италии, Нидерландах, Ирландии, Франции и Ямайке. Китайская угроза. Еще один аргумент лоббистов состоял в том, что отказ от "плана Баркера" мог подтолкнуть En+ к поиску других путей выхода из тупика — среди них может оказаться поглощение бизнеса китайскими компаниями или национализация в России. Внутриамериканские проблемы. Сохранение санкций также ставило под удар администрацию Трампа из-за "ущерба, который они нанесут американским производителям и потребителям", настаивали лоббисты.

Услуги лоббистов обошлись En+ почти в $1 млн, следует из договора между Баркером и Mercury: гонорар фирмы составлял $108,5 тыс. в месяц, а она работала с начала мая. По словам источника издания, договор остается в силе до сих пор, хотя стороны планируют вскоре свернуть сотрудничество.

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Mercury и раньше занималась антисанкционной работой, но среди ее клиентов не было россиян и их компаний, добавляет собеседник издания. Заказ от En+, по его признанию, был непростым: "Из-за Трампа сложно делать все, что связано с Россией".

"Усилиями одних лишь лоббистов спасательная операция Дерипаски не ограничивалась, над снятием санкций также бились специалисты по PR, бывший американский сенатор и бывший член команды Трампа Брайан Ланза (сейчас работает в Mercury) со связями в Казначействе и Белом доме", — сказано в материале.

Олег Дерипаска DP.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января США сняли санкции с компаний Дерипаски — "Русал", En+ и "Евросибэнерго". В то же время санкции в отношении Дерипаски остаются в силе.

30 января в США демократы поставили министру финансов требование обосновать снятие санкций с трех компаний, связанных с Дерипаской.

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