Витренко сообщил о колоссальных убытках 'Нафтогаза', несмотря на прибыль в 2019 году

НАК "Нафтогаз Украины" получила 18,7 млрд грн убытков за 9 месяцев 2020 года. При этом 2019 год компания завершила с 19,9 млрд грн доходов.

Об этом написал на своей странице в Facebook бывший исполнительный директор НАК Юрий Витренко. Он заявил, что о таких данных финансовой отчетности компании ему сообщили источники.

"18,7 млрд грн – убыток "Нафтогаза" за 9 месяцев 2020 года, хотя за тот же период 2019-го "Нафтогаз" получил прибыль в размере 19,9 млрд грн. Такие данные по отчетности "Нафтогаза" как отдельного юридического лица мне неофициально сообщили мои источники. Теперь хочется услышать официальную информацию от "Нафтогаза" и от правительства. Также хотелось бы увидеть и консолидированную отчетность группы "Нафтогаз", – написал он.

Витренко напомнил, что ранее в НАК свои убытки объясняли снижением цен на нефть, а не эффективным менеджментом, и ставили в пример компанию Schell.

"Так вот, в Schell за 9 месяцев прибыль 489 млн долл. От себя добавлю, что это сравнение с Schell было в принципе манипулятивным, поскольку у "Нафтогаза" другая структура доходов. Это уже не говоря о том, что в частности из-за бездействия "Нафтогаза" в Украине цена на газ на оптовом рынке выше, чем в Европе. Также обращу внимание, что "Нафтогаз" еще не опубликовал и не прокомментировал свою финансовую отчетность за 9 месяцев. Хотя тот же Schell (Royal Dutch Shell) это давно сделал. Как и все другие крупные публичные компании", – сказано в сообщении.

По мнению Витренко, это очередное подтверждение того, что "Нафтогаз" декларирует прозрачность, а на практике делает противоположные вещи.

"Надеюсь, теперь журналисты заставят "Нафтогаз" опубликовать и прокомментировать финансовую отчетность за 9 месяцев 2020-го. Срок уже истек. "Нафтогаз" тратит колоссальные деньги на информационные системы. Финансовый директор – иностранец, который до этого работал в Schell, и который должен вроде обеспечивать финансовую прозрачность. Почему же тогда не публикуют отчетность, когда другие уже давно опубликовали? Общество вправе требовать прозрачности от крупнейшей государственной компании, в частности таких базовых вещей как своевременная публикация финансовой отчетности", – заключил бывший исполнительный директор НАК.

Как сообщал OBOZREVATEL: