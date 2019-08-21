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"Нафтогаз" ответил Зеленскому на предложение "убить и расчленить" компанию

1.3т Читать материал на украинском

НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что "убийство и расчленение" компании не является наиболее выгодным вариантом для государства как собственника.

Таким образом представители национальной акционерной компании отреагировали на предложение команды президента Владимира Зеленского разделять и продавать по частям крупные государственные компании-монополисты.

"Нафтогаз" генерирует 16% доходов государственного бюджета. Благодаря нашей работе ситуация с подготовкой к зиме в газе сейчас намного лучше, чем в угле. В подземных хранилищах сегодня почти на 3,5 млрд кубометров больше газа, чем в прошлом году", – сообщает компания в Facebook.

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В НАК также напомнили, что взимают с "Газпрома" $2,84 млрд, судятся с ним более чем на $11 млрд, и требуют от Российской Федерации $5,2 млрд за украденные активы в Крыму.

"Власть, избранная народом, вправе формировать политику в отношении доли государственной собственности и госпредприятий. Мы вполне разделяем идею, что государственные предприятия должны быть приватизированы полностью или частично... Нам ближе философия: трансформуйся или умри", – резюмировали в "Нафтогазе".

НАК заявил, что "убийство и расчленение" компании не является наиболее выгодным вариантом для государства

НАК заявил, что "убийство и расчленение" компании не является наиболее выгодным вариантом для государства

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил о планах провести в Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году.

Также президент сообщил, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7%.

"В последующие годы Украина будет стремительно расти – до 5-7% в год. Уже этой осенью будет проведен ряд необходимых реформ, которые позволят сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов", – подчеркнул Зеленский.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" газ
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нафига эта прокладка нужна?Нафтогаз только деньги жрет народные
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