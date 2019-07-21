На Закарпатье дотла сгорел отельный комплекс депутата: подозревают поджог

В селе Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатской области в ночь на воскресенье, 21 июля полностью сгорели отель и автомойка.
Как пишет местное издание Мукачево.net, собственником комплекса является депутат районного совета от партии "Возрождение" Василий Беркович. По данным спасателей, о пожаре стало известно в 2.15.
Огонь полностью уничтожил отельный комплекс.
"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений на место, огнем было охвачено 300 кв. м сооружения. Распространение пламени также способствовало и то, что здание частично построена из дерева", - уточнили в ГСЧС.
Погибших и пострадавших после пожара нет. По предварительным данным, причина пожара - поджог.
Пожар
mukachevo.net
Пожар
mukachevo.net
Пожар
mukachevo.net
Пожар
mukachevo.net
Пожар
mukachevo.net
Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 19-го июля в Долгинцевском районе Кривого Рога случился пожар в садовом товариществе Мичуринец. Возгорание возникло внутри дачного дома.
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