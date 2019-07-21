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На Закарпатье дотла сгорел отельный комплекс депутата: подозревают поджог

5.3т Читать материал на украинском

В селе Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатской области в ночь на воскресенье, 21 июля полностью сгорели отель и автомойка.

Как пишет местное издание Мукачево.net, собственником комплекса является депутат районного совета от партии "Возрождение" Василий Беркович. По данным спасателей, о пожаре стало известно в 2.15.

Огонь полностью уничтожил отельный комплекс.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений на место, огнем было охвачено 300 кв. м сооружения. Распространение пламени также способствовало и то, что здание частично построена из дерева", - уточнили в ГСЧС.

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Погибших и пострадавших после пожара нет. По предварительным данным, причина пожара - поджог.

Пожар

Пожар

mukachevo.net

Пожар

Пожар

mukachevo.net

Пожар

Пожар

mukachevo.net

Пожар

Пожар

mukachevo.net

Пожар

Пожар

mukachevo.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 19-го июля в Долгинцевском районе Кривого Рога случился пожар в садовом товариществе Мичуринец. Возгорание возникло внутри дачного дома.

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Место
Украина
Теги
пожар депутат
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Шостак Павел
Шостак Павел
надо было нормальную огнезащиту сделать...
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Сало Уронили
Сало Уронили
Шостак Павел, от бензина?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пох
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