На Закарпатье дотла сгорел отельный комплекс депутата: подозревают поджог

В селе Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатской области в ночь на воскресенье, 21 июля полностью сгорели отель и автомойка.

Как пишет местное издание Мукачево.net, собственником комплекса является депутат районного совета от партии "Возрождение" Василий Беркович. По данным спасателей, о пожаре стало известно в 2.15.

Огонь полностью уничтожил отельный комплекс.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений на место, огнем было охвачено 300 кв. м сооружения. Распространение пламени также способствовало и то, что здание частично построена из дерева", - уточнили в ГСЧС.

Погибших и пострадавших после пожара нет. По предварительным данным, причина пожара - поджог.

Пожар mukachevo.net

Пожар mukachevo.net

Пожар mukachevo.net

Пожар mukachevo.net

Пожар mukachevo.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 19-го июля в Долгинцевском районе Кривого Рога случился пожар в садовом товариществе Мичуринец. Возгорание возникло внутри дачного дома.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram