Топ-чиновник Николаевщины погорел на рекордной взятке: все подробности

В среду, 11 сентября, в Одессе детективы НАБУ задержали руководителя Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook. Отмечается, что Максименко подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Руководитель САД в Николаевской области задержан на горячем во время получения 90 тыс. долларов. По данным следствия, это второй транш взятки, общий размер которой составляет более 2,5 млн гривен. Действия чиновника квалифицировали по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса.

facebook.com/nabu.gov.ua/

facebook.com/nabu.gov.ua/

facebook.com/nabu.gov.ua/

facebook.com/nabu.gov.ua/

facebook.com/nabu.gov.ua/

Максименко появился в Николаевской области в средине 2017 года. Сначала он был советником главы облгосадминистрации, а позже выиграл конкурс и был назначен начальником управления инфраструктуры Николаевской ОГА. В феврале 2018 года Максименко стал замруководителем и одновременно исполняющим обязанности Службы автодорог в области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 сентября ГБР задержало подполковника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы, который зарабатывал на питании пограничников.

Также по инициативе президента Владимира Зеленского украинцы, "сдавшие" государству взяточника, смогут получить вознаграждение.

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