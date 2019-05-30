На Крымскому мосту оккупанты провели тайные испытания: всплыли фото

Так называемые власти Крыма провели первые испытания перед запуском железной дороги на незаконно-построенном Крымскому мосту, который соединил полуостров с Краснодарским краем.

Фотографии опубликовал на своей странице в Instagram пользователь seregakirkorov. По его данным, испытания прошли 29 мая.

"Первый пассажирский поезд на Крымскому мосту. 29 мая 2019 год. Пока испытания", - написал он.

Крымский мост instagram.com/seregakirkorov/

Крымский мост instagram.com/seregakirkorov/

Крымский мост instagram.com/seregakirkorov/

Крымский мост instagram.com/seregakirkorov/

Ранее стало известно, что первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Симферополь – Москва и Севастополь – Санкт-Петербург.

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

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