ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

На Крымскому мосту оккупанты провели тайные испытания: всплыли фото

1.1тЧитать материал на украинском

Так называемые власти Крыма провели первые испытания перед запуском железной дороги на незаконно-построенном Крымскому мосту, который соединил полуостров с Краснодарским краем.

Фотографии опубликовал на своей странице в Instagram пользователь seregakirkorov. По его данным, испытания прошли 29 мая.

"Первый пассажирский поезд на Крымскому мосту. 29 мая 2019 год. Пока испытания", - написал он.

Новости
Фрегаты США снесут Крымский мост? В России началась истерия из-за новой "угрозы"
Крымский мост

Крымский мост

instagram.com/seregakirkorov/

Крымский мост

Крымский мост

instagram.com/seregakirkorov/

Крымский мост

Крымский мост

instagram.com/seregakirkorov/

Крымский мост

Крымский мост

instagram.com/seregakirkorov/

Ранее стало известно, что первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Симферополь – Москва и Севастополь – Санкт-Петербург.

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мостРоссияКрымпоездфотографии
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Скока вагонов? А " товарняк" вагонов на 60-70 испытывали ночью? Или зассали?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Алоизович Петр
Алоизович Петр
Тайные? Но блогер разоблачил)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Срочно вызывайте Медовара! Уж он то точно обнадежит скакунов скорым разрушением Крымского моста который построит невозможно
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

op-