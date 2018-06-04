"Геноцид российских счетов" на Кипре. (И украинских?)

Несколько кипрских банков 1 июня получили официальный циркуляр Центрального банка Кипра, предписывающий закрыть счета всех офшорных компаний, то есть компаний-пустышек, учрежденных в офшорных низконалоговых юрисдикциях, таких как Сейшелы, Белиз или Британские Виргинские острова.

Банки начнут закрывать счета офшорных компаний уже в понедельник, 4 июня.

Теперь для открытия счетов в банках Кипра нужно будет соблюдать новые требования, которые будут распространяться и на кипрские компании, и на иностранные компании, и на физических лиц. Для кипрских компаний счета открываются при предоставлении полного комплекта информации о клиенте (правила Know Your Customer) в отношении конечного бенефициарного владельца, включая обоснование источника доходов и благосостояния. Банк вправе потребовать паспортные копии, налоговый номер, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по НДФЛ, по счетам в других банках, а также ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии. Банки будут открывать счета преимущественно компаниям с "присутствием на Кипре" (с реально действующими офисами).

Что касается иностранных компаний, то кипрские банки будут открывать для них счета только при условии одновременного выполнения следующих критериев: компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги (а например, соглашения на оказание услуг или дебиторская задолженность не являются активами), и компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.

Таким образом, Кипр, который традиционно был самым популярным направлением для российских денег, идет по стопам Латвии, где правительство минувшей весной решило запретить своим банкам обслуживать счета офшорных компаний. Это произошло под давлением Минфина США, писал РБК.

В начале мая представители Минфина США приехали на Кипр: помощник главы ведомства по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли встретился с руководством кипрского ЦБ. После визита ЦБ Кипра собрал руководство банков, говорят собеседники РБК. На этой встрече банкам Кипра было рекомендовано обратить пристальное внимание на счета российских лиц и компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС, и принять меры в их отношении.

Но давление со стороны банков Кипра может касаться любых российских лиц, даже тех, кто не связан с санкциями, — в первую очередь тех, кто не может предоставить необходимые источники происхождения средств.

Например: есть компания, которая зарегистрирована в Англии, у нее два акционера из России, но работает она и с кипрскими клиентами — при открытии счета на Кипре банк отказал по причине того, что компания не ведет реальную деятельность на территории Кипра. "Они хотели открыть счет на Кипре, чтобы клиентам было удобно делать расчеты. На что кипрский банк сказал, что если компания не будет полноценно вести бизнес на Кипре, если у нее реально не будут на Кипре сидеть сотрудники и оказывать услуги, то счет открыт не будет.

Сейчас в банках Кипра происходит "жесточайшее закручивание гаек", которое прежде всего относится к российским деньгам. После того как компании объективно не могут предоставить ответы на огромное количество запросов даже при белых деньгах, счет могут закрыть или заморозить,