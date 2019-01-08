На Киевском бронетанковом заводе нашли нарушений на десятки миллионов

Государственная аудиторская служба провела проверку Киевского бронетанкового завода за период с 2012 по 2018 год и выявила нарушения на сумму более чем 20 млн гривен.

Проверяющие отметили, что на заводе тщательно не контролируют выполнение договорных обязательств, что и привело к многомиллионным потерям, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на проект "Марлин".

"Непринятие предприятием мероприятий по устранению нарушений договорной дисциплины, из-за признания судом контрагентов банкротами, накопления дебиторской задолженности, что является следствием недостаточного уровня внутреннего контроля за выполнением договоров, которые заключало предприятие, – привело к потере активов на общую сумму 20,2 млн гривен", – говорится в письме Госаудитслужбы.

Кроме того, Киевский бронетанковый завод из-за соответствующих нарушений в дальнейшем может потерять еще около 4 млн гривен.

За несвоевременное выполнение контрактов, заключенных с военными формированиями в судебном порядке, с предприятия также взыскали штрафов и пени на общую сумму 8,4 млн гривен.

При этом аудиторы увидели проблемы при сотрудничестве с государственными спецэкспортерами вооружения. В частности, резервирование средств бронетанкового завода на суммы от 14 тыс. гривен до 17 млн​​ гривен лишило КБТЗ права распоряжаться оборотными средствами и направлять их на проведение расчетов.

Киевский бронетанковый завод

Руководство КБТЗ также не приняло мер для обеспечения оформления права собственности на земельные участки общей площадью 47,1 га, расположенных в пределах Киева, что может привести к потере земли.

Кроме того, на протяжении 2012-2018 годов бронетанковый завод потратил 3,2 млн гривен на содержание двух участков общей площадью 4,9 га. При этом фактически оплаченную землю КБТЗ в своей деятельности не использовал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боевой украинский танк Т-72АМТ от Киевского бронетанкового завода прошел огневые испытания на военных полигонах. Комплекс испытаний предназначался для обработки всех режимов стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты "Комбат".