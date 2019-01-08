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На Киевском бронетанковом заводе нашли нарушений на десятки миллионов

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Государственная аудиторская служба провела проверку Киевского бронетанкового завода за период с 2012 по 2018 год и выявила нарушения на сумму более чем 20 млн гривен.

Проверяющие отметили, что на заводе тщательно не контролируют выполнение договорных обязательств, что и привело к многомиллионным потерям, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на проект "Марлин".

"Непринятие предприятием мероприятий по устранению нарушений договорной дисциплины, из-за признания судом контрагентов банкротами, накопления дебиторской задолженности, что является следствием недостаточного уровня внутреннего контроля за выполнением договоров, которые заключало предприятие, – привело к потере активов на общую сумму 20,2 млн гривен", – говорится в письме Госаудитслужбы.

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Кроме того, Киевский бронетанковый завод из-за соответствующих нарушений в дальнейшем может потерять еще около 4 млн гривен.

За несвоевременное выполнение контрактов, заключенных с военными формированиями в судебном порядке, с предприятия также взыскали штрафов и пени на общую сумму 8,4 млн гривен.

При этом аудиторы увидели проблемы при сотрудничестве с государственными спецэкспортерами вооружения. В частности, резервирование средств бронетанкового завода на суммы от 14 тыс. гривен до 17 млн​​ гривен лишило КБТЗ права распоряжаться оборотными средствами и направлять их на проведение расчетов.

На Киевском бронетанковом заводе нашли нарушений на десятки миллионов

Киевский бронетанковый завод

Руководство КБТЗ также не приняло мер для обеспечения оформления права собственности на земельные участки общей площадью 47,1 га, расположенных в пределах Киева, что может привести к потере земли.

Кроме того, на протяжении 2012-2018 годов бронетанковый завод потратил 3,2 млн гривен на содержание двух участков общей площадью 4,9 га. При этом фактически оплаченную землю КБТЗ в своей деятельности не использовал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боевой украинский танк Т-72АМТ от Киевского бронетанкового завода прошел огневые испытания на военных полигонах. Комплекс испытаний предназначался для обработки всех режимов стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты "Комбат".

Место
УкраинаКиев
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Проходил мимо
Проходил мимо
И этот завод скоро по миру пустят. Как и всю остальную промышленность
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