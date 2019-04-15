На дорогах Украины появятся "умные переходы": чего ждать

В Украине могут появиться пешеходные переходы в виде "косой зебры". Соответствующие меры для повышения безопасности дорожного движения рассматривает Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ.

Об этом рассказал в эфире ObozTV заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе. По его словам, подобная практика внедрена во многих европейских странах – Бельгии, Германии, Франции, Нидерландах.

"Сейчас мы этот вопрос выносим для обсуждения граждан. Делимся наработками и опытом, который есть в Европе. Считаем целесообразным сделать и у нас такие же косые переходы. "Умный переход", как его в Европе называют, существенно сможет снизить число погибших на дорогах и травмированных людей", – рассказал Парцхаладзе.

По его словам, в случае общественного одобрения инициативы, в течение 2-3 месяцев будут утверждены соответствующие государственные строительные нормы (ГСН). После этого все объекты, которые реконструируются или проектируются, должны соответствовать новым ГСН.

"Все дороги, которые мы видим, в течение 5-10 лет обязательно проходят реконструкцию. Соответственно, можно считать, что через 10 лет все дороги будут по новым ГСН выстроены", – объяснил чиновник.

Замминистра отметил, что местные администрации получат возможность самостоятельно принимать решения относительно оборудования косых переходов.

"Переходы будут там, где это возможно из технических соображений. Но там, где это можно, нужно сделать. Человек, когда переходит дорогу, иногда не смотрит налево. А если косой перекресток, то он уже поворачивается лицом влево и таким образом резко уменьшается аварийность", – добавил Парцхаладзе.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине ввели новую норму ширины полос движения в городах и селах с целью внедрения европейских стандартов безопасности на дорогах. Ширина полосы движения на украинских улицах и трассах составляла 3,5 м и больше. По новым ГСН, минимальная ширина полос в населенных пунктах должна составлять 3 метра, а на магистралях общегородского значения беспрерывного движения в крупных городах – 3,5 м.

По новым ГСН, все переходы на дорогах с четырьмя и более полосами (при реконструкции, капремонте и строительстве новой дороги) оборудуются островками безопасности.

Также проектирование велодорожек и велополос стало обязательным при капремонте дорог.

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