На 600 гривен больше: как в Украине пересчитают пенсии 

В Украине со следующего года будет действовать новая система перерасчета пенсий. К примеру, при зарплате в два раза выше средней и 35 годами стажа прибавка может составить около 600 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Для примера рассчитаем, какую пенсию может получать украинец со средней заработной платой, вышедший в этом году на заслуженный отдых. Так, при расчете среднюю зарплату за два года (5,4 тыс. грн) в формуле должны умножить на стаж, 1% и коэффициент заработка (при средней зарплате он будет составлять единицу). При 35 годах стажа пенсия будет составлять около 1,8 тыс. грн.

При перерасчете сотрудники Пенсионного фонда повысят среднюю зарплату в 5,4 тыс. на 50% средней инфляции и 50% от роста зарплат на три года. Предположим, что инфляция в Украине будет на уровне 10%, а средний рост заработных плат составит 18%. В таком случае зарплату в формуле увеличат на 14% (10%/2 + 18%/2) – до 6,1 тыс. грн. В то время как общий размер пенсии после перерасчета составит 2,1 тыс. грн. То есть прибавка составит около 300 грн. Для сравнения, в этом году пенсии украинцев повышали дважды, и оба раза прибавка составила всего лишь около 60 грн.

В то же время, если пенсионер, который выходил на пенсию по тем же правилам (в 2018 году с 35 годами стажа) имел зарплату в два раза выше средней, на данный момент его пенсия может составлять 3,7 тыс. грн, а после перерасчета – 4,3 тыс. То есть в таком случае прибавка будет на уровне 600 грн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что, согласно проекту бюджета, каждый украинец в 2019-м своими налогами отдаст на финансирование дефицита Пенсионного фонда почти 4 тыс. грн. Общий дефицит составит 166 млрд грн.