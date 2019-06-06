"Мы предупреждали": МВФ забил тревогу из-за рисков для мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что связанные с международными торговыми спорами риски, о которых предупреждал МВФ, начали воплощаться.

"Два месяца назад мы предупреждали о том, что надо быть весьма осторожным с тем, что происходит с основным двигателем экономического роста, которым является торговля", – сообщила Лагард, выступая в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне, передает ТАСС.

"Все, что тормозит торговлю: пошлины и непошлинные барьеры – в действительности будут тормозить и экономический рост. К сожалению, мы наблюдаем некоторое воплощение этих рисков", – добавила она.

Глава МВФ подчеркнула, что торговые войны могут подорвать темпы роста мировой экономики.

"Уязвимость, которую мы выявили, и нестабильность процесса восстановления темпов роста мировой экономики по сути подтвердились. Сейчас мы наблюдаем это синхронизированное замедление экономического роста", – заявила Лагард.

В частности, МВФ уже в третий раз за последние полгода понизил свою оценку темпов роста мировой экономики до самого низкого уровня после финансового кризиса 2007-2008 годов.

Соответствующее решение эксперты организации аргументировали риском срыва американо-китайских торговых переговоров.

По оценкам МВФ, темпы роста мировой экономики составят 3,3% в 2019 году.

Торговые войны могут подорвать темпы роста мировой экономики

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

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