"Мы готовы вернуть!" Коломойский ответил на обвинения в краже $5,5 млрд с ПриватБанка

Экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский отреагировал на обвинение в выводе из финучреждения 5,5 млрд долларов перед его национализацией.

В интервью ВВС олигарх заявил, что если следствие установит, куда именно были выведены эти средства, то он намерен их вернуть.

"Если они покажут, куда и сколько мы забрали, то мы готовы это вернуть. Но они этого не сделали. Это все — один большой фейк", — подчеркнул Коломойский. По его словам, 5,5 миллиарда никуда не исчезали.

"Они не могли исчезнуть, потому что это глупость — самому у себя воровать деньги, из собственного банка. Кроме того, мы наоборот всегда свои деньги держали в ПриватБанке и давали ему возможность работать с ними", — подчеркнул Коломойский.

Расследование Kroll он вообще назвал "дымовой завесой". Коломойского также попросили прокомментировать слова экс-министра финансов Александра Данилюка о том, что олигарх использовал ПриватБанк как личный - забирал деньги вкладчиков из него и выводил из Украины в виде кредитов.

Коломойский настаивает, что это неправда: "Не хотел бы трогать лично этого министра финансов, но, исходя из этих его слов, этакий он министр и был".

Коломойский настаивает, что за банком наблюдали все регуляторы и, учитывая размеры ПриватБанка, он был под микроскопом, а обвинения о финансировании собственного бизнеса из него "звучат смешно".

Игорь Коломойский

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела.

Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

27 февраля Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов, а также связанная с ними компания подали в Хозяйственный суд Киева иск против правительства с целью признать незаконной национализацию ПриватБанка в 2016 году.

