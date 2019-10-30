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31 октября • обновлено в 00:03
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"$7 млрд - абсурд": Путин обратился к Украине из-за поставок газа

2.8т Читать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин призвал к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".

Речь идет о претензиях, связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа. Путин назвал их "абсурдом" во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 30 октября, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа в Украину. Причём со значительным снижением цены - в отличие от той, по которой потребители российского газа получают его в Украине", - сказал он.

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"А то, что это российский газ - сомнений нет. Никакого реверса там нет, это ложный реверс. Главное, что выгоды Украины очевидны и для конечных потребителей - и для комбыта, для граждан, и для экономики в целом", - заявил глава РФ.

Путин также назвал абсурдными претензии Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому" на $7 млрд.

Путин обратился к Украине из-за поставок газа

Путин обратился к Украине из-за поставок газа

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа российский газовый монополист "Газпром" внес на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса 345 миллионов долларов обеспечительных платежей в рамках спора с НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже.

Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" еще зимой 2018 года.

При этом НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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Темы
Рынок газа Поставки газа в Украину
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз"
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Слушайте внимательно, что Путин говорит.
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