МВФ получит нового главу: в финансовых структурах ЕC грядут кардинальные перемены

Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС официально рекомендовал назначить Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка.

Рекомендация Совета, в который входят министры экономики и финансов стран-членов Европейского Союза, формализует поддержку Лагард в качестве кандидата на этот пост, говорится на сайте Еврокомиссии.

При этом Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда.

Ожидается, что Европейский совет примет официальное решение о назначении в октябре после консультаций с Европейским парламентом и Советом управляющих ЕЦБ.

Новый президент сменит Марио Драги, срок полномочий которого истекает в октябре 2019 года.

Глава Европейского центрального банка избирается на восемь лет.

ЕС официально рекомендовал назначить Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы составит 3,9 млрд долларов. При этом около 1,4 млрд долларов предоставили сразу, а остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, МВФ может отказать Украине в предоставлении очередного транша кредита. Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что это произойдет, если Киев не найдет решение относительно статьи о незаконном обогащении.

В частности, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

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