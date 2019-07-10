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МВФ получит нового главу: в финансовых структурах ЕC грядут кардинальные перемены

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Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС официально рекомендовал назначить Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка.

Рекомендация Совета, в который входят министры экономики и финансов стран-членов Европейского Союза, формализует поддержку Лагард в качестве кандидата на этот пост, говорится на сайте Еврокомиссии.

При этом Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда.

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Ожидается, что Европейский совет примет официальное решение о назначении в октябре после консультаций с Европейским парламентом и Советом управляющих ЕЦБ.

Новый президент сменит Марио Драги, срок полномочий которого истекает в октябре 2019 года.

Глава Европейского центрального банка избирается на восемь лет.

ЕС официально рекомендовал назначить Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка

ЕС официально рекомендовал назначить Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы составит 3,9 млрд долларов. При этом около 1,4 млрд долларов предоставили сразу, а остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, МВФ может отказать Украине в предоставлении очередного транша кредита. Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что это произойдет, если Киев не найдет решение относительно статьи о незаконном обогащении.

В частности, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

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Место
Украина
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