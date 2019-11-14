МВФ едет в Украину: озвучена цель визита

В Украину в четверг, 14 ноября, прибудет миссия Международного валютного фонда.
Целью визита МВФ является продолжение переговоров о новой программе финансирования, сообщила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.
Возглавит миссию Международного валютного фонда в Киеве Рон ван Роден.
Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен отмечал, что организация рассчитывает на быстрое завершение работы миссии в Украине и результативные переговоры, несмотря на наличие нерешенных вопросов.
По его словам, важной частью обсуждений будет вопрос очистки банковского сектора.
"Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому это важная часть обсуждений", – резюмировал Томсен.
В Украину в четверг, 14 ноября, прибудет миссия Международного валютного фонда
Как сообщал OBOZREVATEL:
В начале сентября Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году. Финальные платежи составили в целом $156 млн в долларовом эквиваленте.
26 сентября СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.
Миссия Международного валютного фонда назвала условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике.
Попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком могут существенно затормозить переговоры с Международным валютным фондом по новому траншу. Об этом заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.
Несмотря на попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком, диалог Украины с МВФ будет продолжаться. Однако эта ситуация является важным индикатором для Фонда, заявила Рожкова.
Кабинет министров вместе с МВФ разрабатывает новый меморандум о сотрудничестве. Программа будет рассчитана на 3 года и может стать последней для Украины.
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