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14 ноября • обновлено в 15:42
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МВФ едет в Украину: озвучена цель визита

1.4т
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В Украину в четверг, 14 ноября, прибудет миссия Международного валютного фонда.

Целью визита МВФ является продолжение переговоров о новой программе финансирования, сообщила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

Возглавит миссию Международного валютного фонда в Киеве Рон ван Роден.

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Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен отмечал, что организация рассчитывает на быстрое завершение работы миссии в Украине и результативные переговоры, несмотря на наличие нерешенных вопросов.

По его словам, важной частью обсуждений будет вопрос очистки банковского сектора.

"Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому это важная часть обсуждений", – резюмировал Томсен.

В Украину в четверг, 14 ноября, прибудет миссия Международного валютного фонда

В Украину в четверг, 14 ноября, прибудет миссия Международного валютного фонда

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Оксана Маркарова
Место
Украина
Тег
МВФ
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Карпов Стас
Карпов Стас
Дайте денех! Денех дайте!))
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
едет землю продавать))
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lykin vasa
lykin vasa
Кондратенко Сергей, наделы нарезать...по чесному,согласно деньгам
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