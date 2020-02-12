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12 февраля • обновлено в 13:23
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"Можно и нужно!" Кравчук выступил за продажу воды в Крым

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Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России – для нужд аннексированного Крыма.

Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone, видеозапись которого опубликована в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос", – считает Кравчук.

Леонид Крвчук

Леонид Крвчук

При этом он отметил, что поскольку Россия закрепила статус полуострова в своем законодательстве, то ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, хотя коммерческие отношения и возможны.

"Время доброй воли, когда в мире существует другая система отношений, прошло", – подчеркнул Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Леонид Кравчук
Место
Украина
Тег
Крым без воды
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васильевич василий
васильевич василий
С каждого хо Х ла с Украины по 1000 долларов репараций за издевательство над жителями Крыма
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Johnson Peter
Johnson Peter
Шлюха касапська. Хай морську воду п‘ють, чурки недорозвинуті
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васильевич василий
васильевич василий
Украина жителям Крыма деньги должна заплатить за издевательство
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Johnson Peter
Johnson Peter
васильевич василий, Ніхто тобі нічого не недолжен, виродку. Шуруй за перебрик, чмо
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