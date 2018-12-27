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Монетизация субсидий в Украине: Кабмин утвердил методику расчета

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Кабинет министров Украины утвердил механизм монетизации субсидий для населения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 27 декабря. Расчет будет совершатся Фондом энергоэффективности.

Проектом постановления предусмотрено, что с 1 января 2019 года в денежной форме будет предоставляться субсидия тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением.

С мая субсидии в денежной форме будут получать все домохозяйства за неотопительный сезон, а с октября монетизация коснется всех получателей субсидии.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, поэтапное внедрение позволит отработать механизм на ограниченном количестве получателей.

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"Сумма субсидий будет начисляться непосредственно на личную учетную запись получателя в банковском учреждении. При этом финансирование будет проходить на центральном уровне",- пояснил Рева.

Средства будут направлены только на оплату коммунальных услуг, при этом остаток средств, которые сэкономила семья, возможно использовать на свое усмотрение в полной сумме, а не частично, как было ранее.

Монетизация субсидий в Украине: Кабмин утвердил методику расчета

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Для начисления средств будет использоваться карточка "Ощадбанка" или другого госбанка. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

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Темы
Тарифы ЖКХ и субсидииМонетизация субсидий
Место
Украина
Теги
субсидииУкраина
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