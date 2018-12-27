Монетизация субсидий в Украине: Кабмин утвердил методику расчета

Кабинет министров Украины утвердил механизм монетизации субсидий для населения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 27 декабря. Расчет будет совершатся Фондом энергоэффективности.

Проектом постановления предусмотрено, что с 1 января 2019 года в денежной форме будет предоставляться субсидия тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением.

С мая субсидии в денежной форме будут получать все домохозяйства за неотопительный сезон, а с октября монетизация коснется всех получателей субсидии.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, поэтапное внедрение позволит отработать механизм на ограниченном количестве получателей.

"Сумма субсидий будет начисляться непосредственно на личную учетную запись получателя в банковском учреждении. При этом финансирование будет проходить на центральном уровне",- пояснил Рева.

Средства будут направлены только на оплату коммунальных услуг, при этом остаток средств, которые сэкономила семья, возможно использовать на свое усмотрение в полной сумме, а не частично, как было ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Для начисления средств будет использоваться карточка "Ощадбанка" или другого госбанка. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.