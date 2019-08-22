Мировые цены на нефть заметно упали: стали известны причины

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 22 августа, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 60,12 доллара за баррель, что на 0,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,2% – до 55,55 доллара за баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 0,3% до 56,89 доллара за баррель.

Котировки Urals упали Maanimo

Внимание трейдеров смещается от запасов сырья в США к перспективам наращивания стимулов мировыми Центробанками.

По мнению инвесторов, это могло бы способствовать оживлению глобального экономического роста и поддержать спрос на нефть, сообщает "Интерфакс".

В частности, в Джексон-Хоуле стартует ежегодный симпозиум Федеральной резервной системы, на котором соберутся представители крупнейших мировых Центробанков.

Здесь запланировано выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла, и трейдеры ждут от него сигналов в отношении дальнейшей политики американского ЦБ.

Цены на нефть упали​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на сырье с начала августа достиг 10%.

Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram