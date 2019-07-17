Мировые цены на нефть выросли: российское сырье резко подешевело

Цены на нефть эталонных марок в среду, 17 июля, выросли в ходе азиатских торгов в связи с заявлениями Вашингтона в отношении Китая и Ирана.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,60 доллара за баррель, что на 0,4% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,3% – до 57,80 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 3,2% до 61,60 доллара за баррель.

Котировки Urals упали Maanimo

"Баланс спроса и предложения на рынке неблагоприятен для цен на нефть, с учетом напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина", – сообщил старший экономист Mitsubishi UFJ Research & Consulting в Токио Томомиси Акута, передает "Интерфакс".

В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону и Пекину "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще 325 млрд долларов.

Заявление Трампа вернуло на повестку дня вопрос торговой войны между двумя странами, а также опасения ослабления спроса на нефть.

"При отсутствии сигналов конкретного прогресса в торговых переговорах заявления Трампа усиливают негативный настрой трейдеров", – резюмировал эксперт.

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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