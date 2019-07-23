Мировые цены на нефть резко выросли: сырье РФ подешевело

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 23 июля, выросли в ходе азиатских торгов на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 63,35 доллара за баррель, что на 1,4% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,9% – до 56,30 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals снизилась на 0,1% до 60,31 доллара за баррель.

Котировки Urals упали Maanimo

Рост стоимости нефти произошел на фоне сообщений о задержании в Иране нефтяного танкера. В частности, ранее Корпус стражей исламской революции (государственное военно-политическое формирование) захватил в Персидском заливе нефтяной танкер.

В правительстве Ирана заявили, что танкер занимался контрабандой нефти и перевозил иранские нефтепродукты зарубежным покупателям (каким именно, не указывается).

"Нефтяной рынок на взводе, трейдеры внимательно следят за всеми заголовками. Риск перебоев в поставках нефти на мировой рынок увеличивается, однако сомнения в отношении роста спроса ограничивают подъем цен", – сообщил аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group в Сиднее Дэниэл Хайнс, передает "Интерфакс".

Цены на нефть упали​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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