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Мировые цены на нефть резко выросли: сырье РФ подешевело

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Цены на нефть эталонных марок во вторник, 23 июля, выросли в ходе азиатских торгов на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 63,35 доллара за баррель, что на 1,4% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,9% – до 56,30 доллара за баррель.

Новости
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Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals снизилась на 0,1% до 60,31 доллара за баррель.

Котировки Urals упали

Котировки Urals упали

Maanimo

Рост стоимости нефти произошел на фоне сообщений о задержании в Иране нефтяного танкера. В частности, ранее Корпус стражей исламской революции (государственное военно-политическое формирование) захватил в Персидском заливе нефтяной танкер.

В правительстве Ирана заявили, что танкер занимался контрабандой нефти и перевозил иранские нефтепродукты зарубежным покупателям (каким именно, не указывается).

"Нефтяной рынок на взводе, трейдеры внимательно следят за всеми заголовками. Риск перебоев в поставках нефти на мировой рынок увеличивается, однако сомнения в отношении роста спроса ограничивают подъем цен", – сообщил аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group в Сиднее Дэниэл Хайнс, передает "Интерфакс".

Цены на нефть упали​​​​​

Цены на нефть упали​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Я решил прочитать про население Грузии. Площадь, население — 1 в 1 как в Татарстане. 3.7 млн человек. А вот ВВП у нас в 3 раза больше. Ладно, у нас нефть, машиностроение, химия и т.д. Но одно дело — обычный регион, другое — целое государство!...
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Сырьё РФ подешевело на 0,1%! Рашка теперь точно фсёё))) теперь и в какляндии цены на бенз упадут, не?))
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