Мировые цены на нефть подскочили после резкого падения

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 2 декабря, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 61,19 $/баррель, что на 1,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 1,4% – до 55,96 $/баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 1,1% до 56,11 $/баррель.

Цена нефти Urals выросла Maanimo

Стоимость сырья подскочила на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут согласовать дополнительное сокращение добычи, передает "Интерфакс".

В частности, министр нефти Ирака Тамир Габдан сообщил, что нефтедобывающие страны рассматривают возможность снижения добычи дополнительно на 400 тыс. баррелей в сутки.

По его словам, подобное сокращение обеспечит стабильность рынка.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 2 декабря, выросли в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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