Мировые цены на нефть подскочили: названы причины

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 20 сентября, выросли в ходе азиатских торгов после резкого обвала.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,75 доллара за баррель, что на 1,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,2% – до 58,22 доллара за баррель.
Котировки Brent выросли
ICE Futures
Котировки WTI выросли
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals выросла на 1,5% до 61,19 доллара за баррель.
Котировки Urals выросли
Maanimo
Цены на нефть продолжают повышаться, поскольку рынок опасается возможного дефицита поставок на глобальном рынке в краткосрочной перспективе в связи с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, передает "Интерфакс".
В частности, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, сообщившие о доказательствах причастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты, грозят принять ответные меры.
В то же время Министерство иностранных дел Ирана предупредило, что любые удары по стране приведут к "тотальной войне".
Цены на нефть упали
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.
Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.
Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.
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