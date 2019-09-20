Мировые цены на нефть подскочили: названы причины

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 20 сентября, выросли в ходе азиатских торгов после резкого обвала.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,75 доллара за баррель, что на 1,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,2% – до 58,22 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 1,5% до 61,19 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли Maanimo

Цены на нефть продолжают повышаться, поскольку рынок опасается возможного дефицита поставок на глобальном рынке в краткосрочной перспективе в связи с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, передает "Интерфакс".

В частности, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, сообщившие о доказательствах причастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты, грозят принять ответные меры.

В то же время Министерство иностранных дел Ирана предупредило, что любые удары по стране приведут к "тотальной войне".

Цены на нефть упали

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!