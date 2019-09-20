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20 сентября • обновлено в 09:55
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Мировые цены на нефть подскочили: названы причины

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Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 20 сентября, выросли в ходе азиатских торгов после резкого обвала.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,75 доллара за баррель, что на 1,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,2% – до 58,22 доллара за баррель.

Новости
"Устроит и $40": в России неожиданно раскрыли безопасную цену на нефть
Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 1,5% до 61,19 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли

Котировки Urals выросли

Maanimo

Цены на нефть продолжают повышаться, поскольку рынок опасается возможного дефицита поставок на глобальном рынке в краткосрочной перспективе в связи с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, передает "Интерфакс".

В частности, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, сообщившие о доказательствах причастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты, грозят принять ответные меры.

В то же время Министерство иностранных дел Ирана предупредило, что любые удары по стране приведут к "тотальной войне".

Цены на нефть упали

Цены на нефть упали

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

  • Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

  • Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

  • Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.

  • В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

  • В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
нефть Brent WTI
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