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9 декабря • обновлено в 10:15
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Мировые цены на нефть обвалились после резкого скачка

1.8т
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Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 9 декабря, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,20 доллара за баррель, что на 0,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,5% – до 58,94 доллара за баррель.

Котировки Brent упали

Котировки Brent упали

ICE Futures

Котировки WTI упали

Котировки WTI упали

ICE Futures

Новости
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При этом цена российской нефти Urals упала на 0,3% до 60,03 доллара за баррель.

Цена нефти Urals упала

Цена нефти Urals упала

Maanimo

Котировки нефти снижаются после значительного роста на решении стран ОПЕК+ ограничить добычу. В частности, организация сообщила о сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) в дополнение к уже действующему ограничению на 1,2 млн б/с, передает "Интерфакс".

Саудовская Аравия взяла на себя обязательство сдерживать свою нефтедобычу сверх увеличенной квоты еще на 400 тыс. баррелей в сутки. Новые ограничения будут действовать до конца марта 2020 года. Участники ОПЕК+ договорились 5 и 6 марта обсудить, стоит ли их продлевать.

"Тот факт, что ОПЕК+ назначила заседание на март, показывает, что Саудовская Аравия не уверена в том, что нефтедобывающие страны будут ограничивать добычу в полном соответствии с договоренностями, и хочет иметь возможность повлиять на них, если они не выполнят свои обязательства", – резюмировал аналитик WTRG Economics Джеймс Уильямс.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 9 декабря, упали в ходе азиатских торгов

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 9 декабря, упали в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Тег
Организация экспортеров нефти (ОПЕК)
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