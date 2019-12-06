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6 декабря • обновлено в 12:20
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Минобороны озвучило новые зарплаты для военнослужащих ВСУ

1.8т
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Министерство обороны установило минимальное денежное обеспечение военнослужащих на контракте на уровне 10,2 тыс. гривен.

За заключение первого контракта установлено единовременное денежное вознаграждение военнослужащим в следующих размерах: рядовым – 8, сержантам (старшинам) – 9 прожиточных минимумов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Дополнительные выплаты за выполнение задач в Операции объединенных сил составляют от 6,5 до 17 тыс. гривен в зависимости от расстояния от линии боевого соприкосновения.

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Денежное обеспечение военнослужащих сил специальных операций, десантно-штурмовой войск, подразделений морской пехоты и горно-штурмовых воинских частей увеличено в среднем на 2-3 тыс. гривен (больше чем в других видах).

Одновременно с этим установлена надбавка (в среднем на 2-3 тыс. гривен) за особенности прохождения службы для снайперов, номеров расчетов ПТРК (Корсар и Стугна-П), которые имеют сертификаты об окончании соответствующих школ подготовки, операторам беспилотных летательных аппаратов.

Также выплачивается компенсация за аренду жилья для сержантов и солдат по контракту.

Напомним, что 6 декабря в Украине отмечают день Вооруженных сил. В этот день 1991 года был принят закон "О Вооруженных силах Украины", а День ВСУ был установлен постановлением Верховной Рады в 1993 году.

Министерство обороны установило минимальное денежное обеспечение военнослужащих на контракте на уровне 10,2 тыс. гривен

Министерство обороны установило минимальное денежное обеспечение военнослужащих на контракте на уровне 10,2 тыс. гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
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Хо Хол
Хо Хол
Это не считая тыщи гривен в день?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Хо Хол, Прибавь еще что ты отсасываешь у любого рядового ВСУ на халяву. Правда на тебе, дешевке, много не сэконмишь
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