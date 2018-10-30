Средняя зарплата в Украине пробила новую отметку: озвучена сумма

В Украине в сентябре средняя номинальная заработная плата составила 9042 грн. Таким образом, по сравнению с 2017 годом она увеличилась на 12,9%.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сумма средней зарплаты в сентябре в 2,4 раза превысила минимальный показатель.

Отмечается, что зарплаты выше средней получали на предприятиях промышленности, транспорта, сектора информационных технологий. В частности в фармацевтике этот показатель составил 16,4 тыс. грн, нефтепереработке - 11,4 тыс. грн, металлургии - 11,2 тыс. грн.

Кроме того, средняя зарплата в образовании почти вдвое превысила минимальную и составила 7176 грн. В медицине - 5730 грн.

Стоит отметить, что по прогнозам Кабинета Министров, показатель средней зарплаты, как один из ориентиров экономического развития Украины, должен достичь отметки в 10 тыс. грн. В проекте государственного бюджета на 2019 заклали показатель минимальной зарплаты на уровне 4170 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец рассказал, в каких регионах самая большая и самая маленькая средняя зарплата, и как она отличается по видам деятельности.