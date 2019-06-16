Минималка – 300 долларов: Гройсман озвучил способ

В Украине уже через два года можно увеличить минимальную зарплату вдвое.

Об этом заявил в эфире ICTV премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, рост экономики даст возможность увеличить минимальную зарплату до 300 долларов.

"Хотелось бы, чтобы каждый человек, который работает, имела возможность прийти в магазин и купить то, что нужно. За ближайшие два года мы можем достичь размера минимальной зарплаты в 300 долларов", –- сказал Гройсман.

По его словам, печатный станок – это не сценарий работы правительства.

"Только экономика – за счет детенизации и инвестиций", – сказал он.

Владимир Гройсман

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля повысят прожиточный минимум для всех возрастных категорий. К нему привязаны субсидии, минимальные пенсии, алименты, выплаты солдатам-срочникам и даже некоторые штрафы и налоговые льготы. Чтобы прожиточный минимум оставался на одном уровне, несколько раз в год его повышают дабы компенсировать рост цен в стране.

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