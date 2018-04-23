Минфин отказывается пояснить, для чего готовит повышение цен на дешевые сигареты

Из-за инициатив Министерства финансов дешевые сигареты в Украине могут подорожать. Однако в самом ведомстве отказываются дать пояснение своим действиям.

Об этом идет речь в расследовании "Стоп Коррупции" "Дорогой табак".

В частности, Минфин разработал фискальный механизм, введение которого заставит производителей дешевых сигарет поднять цены на свою продукцию.

Как выяснили журналисты, данную инициативу ведомство лоббирует в интересах крупных табачных компаний.

"Это не Минфин придумал эту инициативу. Ему ее занесли и оформили это на двух заседаниях рабочей группы, где три международные компании проголосовали за этот механизм. Две (компании) были против. Минфин сказал, что большинством голосов решение принято. Так решения не принимают", – рассказал представитель компании Imperial Tobacco Олег Стрекаль.

При этом, как говорится в сюжете, Минфин игнорирует альтернативный вариант повышения сборов с сигарет, который может принести до 7 млрд грн дополнительных поступлений в год. Речь идет об адвалорной ставке (плавающая составная часть акциза, зависящая от цены: чем дороже сигареты, тем больший платится налог. – Ред.).

Эту же информацию подтвердил в сегодняшнем эфире Радио НВ Алексей Дорошенко, Глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых марок: "Крупнейшие международные корпорации заинтересованы в том, чтобы вытеснить с рынка украинского производителя, стоимость сигарет которого ниже. Поэтому они стараются повысить ставку налогов для дешёвых сигарет. Я надеюсь, что наш производитель сможет выдержать это давление" (на видео с 38:50).

Сегодня за адвалорную ставку выступает как национальный производитель, так и представители некоторых иностранных компаний. Это справедливая система, когда покупатель дешевых сигарет платит меньше, а тот, кто хочет курить более дорогой продукт, платит больше.

Похожий подход поддерживает и народный депутат Олег Мусий. "Если должна быть политика, она должна быть последовательна по отношению ко всем", – сказал он.

А нынешний подход Минфина грозит ростом "серого" сегмента рынка, предупреждает представитель компании Imperial Tobacco Олег Стрекаль.

"Национальный производитель может уйти в тень. Потребитель не будет покупать дорогой продукт, а пойдет искать на "черном" рынке что-то подешевле. Предложений сейчас много, и их количество с каждым днем растет. Коэффициент (предложенный Минфином фискальный механизм. – Ред.) просто подтолкнет рост, и нас накроет волной поддельных импортных нелегальных каких угодно сигарет неизвестного качества", – предупредил он.

В то же время в Минфине отказались прокомментировать журналистам ситуацию вокруг разработанного ими законопроекта, не на камеру сославшись на то, что это "болезненная" тема, и пообещали дать письменный ответ на официальный запрос. Однако на момент выхода материала журналисты так и не получили от Министерства финансов ответа.

В Государственной фискальной службе также никаких комментариев не предоставили. В Антимонопольном комитете Украины, в свою очередь, сообщили, что пока не получали на согласование законопроект о фискальном механизме.