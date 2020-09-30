Минэкономики предупредило украинцев о резком росте цен в 2021 году

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировало рост инфляции в начале 2021 года.

"Следует ожидать, что процесс постепенного насыщения экономики деньгами с целью ее оживления, очевидно, сформирует более весомое давление на ценовую динамику в результате накопительного эффекта, который, скорее всего, существенно проявится только в начале следующего года", – говорится в обзоре инфляции за август, который подготовило ведомство.

В Минэкономики добавили, что в августе 2020 года потребительские цены сезонно снижались, но в годовом измерении инфляция выросла до 2,5%.

Это стало следствием повышения стоимости коммунальных услуг в прошлом месяце из-за значительного подорожания природного газа (+37,7%).

"В настоящее время, несмотря на некоторое смягчение, с точки зрения предупреждения инфляционных рисков, политики НБУ, ценовая динамика находится в прогнозируемом тренде (5,9% на конец года) и соответствует общей тенденции позитивного развития экономики", – резюмировали представители ведомства .

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года цены на товары и услуги в Украине в среднем выросли на 1,5%. Однако на отдельные виды продуктов они поднялись в 1,5-2 раза.