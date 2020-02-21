Введение пошлины на импорт сжиженного газа и дизтоплива из России недопустимо. Компании, которые его требуют, вводят Минэкономики в заблуждение. Об этом идет речь в официальном обращении Объединения предприятий "Укрметаллургпром" к министру экономики Тимофею Милованову.
Согласно информации, изложенной в обращении, ПАО "Укртатнафта" и АО "Укргазовидобування" потребовали у Минэкономики проведения специального антисубсидиционного расследования по поводу импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа происхождением из РФ с целью внедрения импортной пошлины на эти группы товаров. Однако эксперты рынка сходятся во мнении, что оснований для начала такого расследования нет. Ведь объемы импорта из России постоянно снижаются.
"За 2018-2019 года объемы импорта дизельного топлива из РФ снизились на 8%. Темпы падения импорта дизтоплива в 2019 ускорились – и во втором полугодии 2019-го из РФ импортировали на 20% меньше, чем в первом", - подчеркнули авторы обращения.
В то же время, по данным ОП "Укрметаллургпром", в Украине увеличиваются объемы собственного производства дизтоплива. В частности, на предприятиях, требующих обложить пошлиной импортное топливо.
"Основным отечественным производителем дизтоплива является Кременчуцкий НПЗ (ПАО "Укртатнафта"), производство которого в 2019 году составило 89% от общего объема произведенного в Украине дизтоплива. В течение 2015-2019 годов объемы производства на этом предприятии ежегодно увеличиваются в среднем на 9% - и за последние 5 лет выросли на 40%", - подчеркнули в ОП "Укрметаллургпром".
Кроме того, заявители в своем обосновании необходимости введения пошлины на импорт газа и дизтоплива ссылаются на существование в РФ механизма "отрицательного акциза", который якобы снижает конкурентоспособность украинских производителей. При этом, они не упоминают о том, что этот механизм появился в РФ лишь в начале 2019 года – и, учитывая тенденции рынка, не помешал позитивной динамике в пользу постепенного снижения импорта дизтоплива из РФ.
В ОП "Укрметаллургпром" подчеркивают: введение пошлины на импорт российского газа и дизтоплива, безусловно, поможет "Укртатнафте" и "Укргазовидобуванню" увеличить свои прибыли, учитывая их практически монопольное положение на рынке. А вот в горно-металлургическом комплексе вследствие такого шага ситуация только усложнится. Ведь стоимость дизтоплива является существенной составляющей себестоимости продукции ГМК. А отрасль и без того пребывает в кризисе.
"С целью недопущения усиления кризиса в горно-металлургическом комплексе Украины и ухудшения уровня жизни населения Украины, обращаемся к вам с просьбой поспособствовать в отказе ПАО "Укртатнафта" и АО "Укргазовидобування" в инициировании антисубсидиционного расследования по поводу импорта в Украину дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из РФ", - резюмировали авторы обращения.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее металлурги рассказали о негативных последствиях для отрасли и страны в целом от возможного введения пошлины на дизтопливо и сжиженный газ.
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