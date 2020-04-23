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23 апреля • обновлено в 11:04
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Милованов предложил три вещи, которые должны спасти экономику Украины

1.1т
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Бывший министр экономики Тимофей Милованов предложил три вещи, которые должны ввести власти, чтобы вывести Украину из кризиса на фоне вспышки коронавируса.

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Об этом он написал у себя в Facebook в среду, 22 апреля.

По его словам, чтобы не убить экономику и будущее Украины следует ввести базовый доход на период кризиса вследствие введенного карантина, массовое тестирование коронавируса и внедрить политику таргетирования вероятности заражения.

Милованов считает нужным на период карантина ввести базовый доход в размере 5 тыс. грн. Базовый доход предусматривает, что каждому украинцу — как тем, кто работает, так и пенсионерам или предпринимателям, будет выплачиваться по 5 тыс. грн.

"Я предлагаю ввести минимальный базовый доход. Например, в половину средней зарплаты (5 тыс. грн). Только в период карантина. Для всех", — заявил Милованов.

Тимофей Милованов

Тимофей Милованов

РБК-Украина

Кроме этого, Милованов предложил перейти к режиму "таргетируемого" карантина, когда ограничения вводятся для того, чтобы максимально снизить вероятность заражения (до 2-3%), то есть являются выборочными.

"Потому что массовые смерти людей — это страшная картина. Гораздо страшнее, чем остановленная экономика. Вспышка смертей может разрушить политическое будущее любого правительства и политической партии. А слабая экономика — политически — это плохо, но не так страшно", - подчеркнул экс-министр.

Он также сообщил, что правительство продлило карантин до 11 мая и будет продлевать его еще много раз. "Нравится нам это или нет. Несмотря на мольбы бизнеса. Несмотря на бедность людей, потерявших работу", - добавил Милованов, подчеркнув, что уже сейчас нужно поддерживать экономическую активность и людей, пострадавших от карантина..

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая. Также премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что с 22 апреля в Украине вводят новые определения карантинных мер. Будут внедряться три уровня: желтый, оранжевый и красный.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Тег
кризис
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