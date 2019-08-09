"Миллионные схемы": в Украине задержали большую группу мошенников

Киберполиция разоблачила преступную группу, участвующую в миллионных мошеннических схемах.

В частности, трое жителей Одессы в сети предлагали гражданам приобрести мототранспорт и дорогостоящую технику для дома по заниженным ценам, пишет "Киев Оперативный" в Facebook.

"Вместе с тем, получив деньги от клиента, исчезали. Все участники преступной группы задержаны", – говорится в сообщении.

Деньги обычно перечислялись на подконтрольные злоумышленникам банковские счета.

Киберполиция обнаружила более 10 счетов, которые использовали мошенники:

5168 7573 5408 5245

5168 7427 2176 5943

5168 7573 7877 4782

5168 7422 2928 8257

4149 6293 9628 5934

4149 4390 0145 7013

4149 4390 0365 7800

5168 7555 3304 4448

5168 7554 4100 3114

4149 6293 9809 5604

Р/Р 26253455268688

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, которые могли стать их жертвами.

Трое жителей Одессы в сети предлагали гражданам приобрести мототранспорт "Киев Оперативный" Facebook

Киберполиция разоблачила преступную группу, участвующую в миллионных мошеннических схемах "Киев Оперативный" Facebook

Всех участников задержали "Киев Оперативный" Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники предлагают украинцам от имени ПриватБанка поучаствовать в программе "развития населения" и получить 10 тыс. грн.

Однако те клиенты банка, которые примут участие в несуществующей программе, могут лишиться средств.

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