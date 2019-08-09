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"Миллионные схемы": в Украине задержали большую группу мошенников

1.8т Читать материал на украинском

Киберполиция разоблачила преступную группу, участвующую в миллионных мошеннических схемах.

В частности, трое жителей Одессы в сети предлагали гражданам приобрести мототранспорт и дорогостоящую технику для дома по заниженным ценам, пишет "Киев Оперативный" в Facebook.

"Вместе с тем, получив деньги от клиента, исчезали. Все участники преступной группы задержаны", – говорится в сообщении.

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Деньги обычно перечислялись на подконтрольные злоумышленникам банковские счета.

Киберполиция обнаружила более 10 счетов, которые использовали мошенники:

  • 5168 7573 5408 5245

  • 5168 7427 2176 5943

  • 5168 7573 7877 4782

  • 5168 7422 2928 8257

  • 4149 6293 9628 5934

  • 4149 4390 0145 7013

  • 4149 4390 0365 7800

  • 5168 7555 3304 4448

  • 5168 7554 4100 3114

  • 4149 6293 9809 5604

  • Р/Р 26253455268688

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, которые могли стать их жертвами.

Трое жителей Одессы в сети предлагали гражданам приобрести мототранспорт

Трое жителей Одессы в сети предлагали гражданам приобрести мототранспорт

"Киев Оперативный" Facebook

Киберполиция разоблачила преступную группу, участвующую в миллионных мошеннических схемах

Киберполиция разоблачила преступную группу, участвующую в миллионных мошеннических схемах

"Киев Оперативный" Facebook

Всех участников задержали

Всех участников задержали

"Киев Оперативный" Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники предлагают украинцам от имени ПриватБанка поучаствовать в программе "развития населения" и получить 10 тыс. грн.

Однако те клиенты банка, которые примут участие в несуществующей программе, могут лишиться средств.

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Место
Украина
Теги
афера киберполиция
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