Миллионные "газовые" откаты: менеджеров "Укргаздобычи" так и не задержали 

В Украине до сих пор не задержали фигурантов скандала с возможными откатами в государственной компании "Укргаздобыча". Согласно сообщению Генпрокуратуры, два менеджера только за сентябрь-декабрь якобы получили 16,8 млн грн откатов.

Как сообщает издание Insider, подозрения по указанному делу так и не были объявлены. Более того, в Генеральной и Специализированной антикоррупционной прокуратурах заявляют, что делом занимаются в Национальном антикоррупционном бюро. Там в свою очередь эту информацию опровергают.

Так, 20 декабря Генпрокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что в этот день задержали двух должностных лиц "Укргаздобычи", "которые наладили схему получения 10% отката за госзаказы". При этом правоохранительные органы в ответ на запросы Insider сообщили, что указанные менеджеры – начальник механико-энергетического департамента "Укргаздобыча" Владимир Микитин и директор по подготовке и транспортировке газа Александр Гордиенко – не задерживались.

При этом у Микитина во время обыска дома нашли и изъяли 1,2 млн грн и $ 174 тыс. С судебного решения известно, что предоставляющим взятки от ООО "МИК" был основатель фирмы, которым по данным госреестра является Олег Митрохин. Посредником при передаче взятки выступил директор и учредитель ООО "ТД" МИК Трейд".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

"Укргаздобыча" добывает около 70% всего украинского газа. Она входит в состав "Нафтогаза". Менеджеры, которые якобы попались на взятках, на данный момент уволены;

Во время задержания менеджеры попытались выкинуть из окна кучу денег. Однако правоохранители возможным взяточникам помешали. "Подаренный чиновнику Land Cruiser тоже учтем", – прокомментировал задержание Генпрокурор Луценко.

После новостей о задержании взяточников информация о том, кто занимается расследованием и удалось ли им предъявить обвинения, не поступала.

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