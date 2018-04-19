Метод кнута подействовал: в Украине должники стали активнее выплачивать алименты

Новые правила взыскания алиментов в Украине увеличили объем выплаченных долгов в 2,2 раза.

Если до начала действия так называемого закона #ЧужихДетейНеБывает исполнители взыскали с недобросовестных родителей 259 млн грн, то после введения новых методов влияния - почти 580 млн грн. По информации министра юстиции Павла Петренко, в целом с начала года было погашено 840 млн грн задолженности по алиментам, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы видим, что предусмотренные законом нововведения стали действенным мотиватором для злостных неплательщиков алиментов выполнять свои обязательства перед собственными детьми. За счет принятых мер постоянно растет количество случаев, когда должниками погашаются значительные суммы задолженности по алиментам ", - отметила заместитель Министра юстиции Светлана Глущенко.

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Кроме того, Министерство юстиции завершает разработку второго пакета законодательных новаций, которые еще больше усилят давление на неплательщиков алиментов. В частности, предусматривается увеличение размера алиментов, введение дополнительных начислений на сумму долга в случае задержки выплат, введение уголовной ответственности для родителей, уклоняющихся от общественно полезных работ и обязанности работать для "алиментщиков", которые находятся в местах лишения свободы, отметила Глущенко. Также предусмотрен ряд нововведений для защиты детей с инвалидностью, которым недобросовестные родители не выплачивают алименты.

Как сообщал ранее "Обозреватель", министерство юстиции Украины предлагает повысить размер минимальных алиментов, а также делить на детей имущество при разводе родителей.