Скандал с углем из ''Л/ДНР'': Украина вызовет на ковер послов Турции и Польши

Из-за возможной продажи Россией угля из оккупированного Донбасса в Турцию и Польшу послы этих стран будут вызваны в Министерство иностранных дел Украины.

Об этом OBOZREVATEL заявил председатель подкомитета по вопросам угольной промышленности, народный депутат от "Народного фронта" Михаил Бондарь. По его словам, в ближайшее время будет расширенная встреча в Кабинете министров по вопросу покупке угля из оккупированного Донбасса Польшей и Турцией.

"В пятницу, 26 октября, будет встреча по этому вопросу на уровне премьер-министра, Кистиона (вице-премьер-министр по ЖКХ. - Ред.), Насалыка (министр топлива и энергетики. - Ред.), и.о. министра Оксаны Маркаровой. Это будут вопросы по угольной отрасли и там обязательно буду поднимать вопрос, в том числе и поставки Россией угля из Донбасса в Турцию и Польшу", - заявил нардеп.

При этом Михаил Бондарь подчеркнул, что жестких мер по отношению к этим странам не будет, но с послами Польши и Турции все же поговорят.

"Я думаю, что правительство будет однозначно реагировать на это. Мы Польшу видим в первую очередь в качестве партнера, а с Турцией из-за заявлений по Крыму, мы надеемся на сотрудничество, что они будут на нашей стороне. Резких шагов не будет, но что-то такое предупредительное, минимум разговор с вызовом послов в МИД, может даже к руководителю правительства", - сказал нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр экономики России Сергей Назаров признал, что Москва продает на международных рынках добытый в "Л/ДНР" уголь.