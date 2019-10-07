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7 октября • обновлено в 18:45
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Международные резервы Украины выросли на несколько миллиардов: названы суммы

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По состоянию на 1 октября 2019 года международные золотовалютные резервы Украины составили $21,437 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. По данным регулятора, в сентябре резервы уменьшились на 2,6% из-за "значительных объемов погашений по государственному долгу".

Международные резервы Украины выросли на несколько миллиардов: названы суммы

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"Всего за прошлый месяц правительство и Национальный банк оплатили обслуживание и погашение $1,97 млрд государственного и гарантированного государством долга. Из этой суммы $1,22 млрд направлены на погашение еврооблигаций, $560 млн выплачены по обязательствам перед Международным валютным фондом, остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями", – говорится в сообщении Нацбанка.

На размеры резервов также повлияли благоприятная ситуация на валютном рынке, обусловленная притоком иностранных инвестиций, и рекордный рост урожайности зерновых в Украине, отмечает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк смог пополнить международные резервы на $930 млн. Такой объем резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины", – подчеркивают в НБУ.

Отметим, что по состоянию на 1 октября 2018 года международные резервы Украины составляли $16,6 млрд, что на $4,8 млрд меньше, чем в нынешнем году.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что объем международных валютных резервов Украины в январе достиг пятилетнего максимума.

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Место
Украина
Теги
Экономика Украины Национальный банк Украины
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Andria Viktor
Andria Viktor
Бред,как жили в дерьме,так и будем.не для нас это.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Благодаря товарообороту с ахрессором)
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